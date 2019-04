Unga teaterelever erbjuder upplevelser på Taikon

Kring 150 barn och unga har teaterkonst som hobby på TaiKon. Under våren visas tio olika pjäser som har övats in under läsåret, varav den första ”Resa till det okända” har premiär fredagen den 5.4. kl. 19.

Pjäserna som TaiKons elever visar är endera på svenska eller finska och skådespelarna är i åldern 8-18. Det är gratis inträde till alla föreställningar. - Resa till det okända är skriven av en grupp 16-18-åringar. De har även planerat scenografin, kostymer och ljussättningen samt producerat pjäsen, berättar Taikons ledande lärare Mia Wiik. Dramainstruktör (YH) Lotta Ventus står för handledning av de unga samt regi av pjäsen. De unga beskriver pjäsen så här: - En mamma, en tonåring och en flykting åker på en bussresa. De vet inte att deras öden är sammankopplade. De kommer att uppleva en helt annan resa än vad de förväntat sig. De tvingas konfrontera sina personliga problem och kämpa mot sina största rädslor. Pjäsen är en berättelse om gemenskap - trots våra olikheter. Den belyser vägar vi kanske inte skulle våga ta. Ett gastkramande drama som tar oss genom en … ”Resa till det okända” visas 5.4, 6.4,7.4 och 9.4 kl.19 & 10.4 kl. 20 och 27.4 kl.17. Information om vårens övriga föreställningar på TaiKon hittas på adressen www.vaasa.fi/sv/nyheter/unga-teaterelever-erbjuder-upplevelser-pa-taikon.

