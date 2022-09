Uniarts Fest avaa ovet Sörnäisten kampukselle lauantaina

Palkittu kuvataiteilija Sonia Boyce luennoi Helsingissä 31.8.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Venetsian biennaalissa 2022 Kultaisella leijonalla palkittu brittiläinen kuvataiteilija Sonia Boyce luennoi Helsingissä 14.9.2022. Luento on osa Saastamoinen Foundation Keynote -sarjaa. Tilaisuus on kaikille avoin ja sinne on vapaa pääsy.