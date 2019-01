Uniikille 17 451 euron voitto pokeriturnauksessa - "Ihan sairaan iso juttu"

Suosittu räppäri Uniikki, eli Dan Tolppanen voitti Casino Helsingin kaksipäiväisen pokeriturnauksen. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ratkenneen turnauksen ykkössija tiesi 17 451 euron pottia.

Kahtena päivää pelatun ja 20 tuntia kestäneen Texas No Limit -turnauksen 150 pelaajan joukosta voittajaksi seuloutui Dan Tolppanen. Sisäänosto turnaukseen oli 330 euroa.



Veikkaus onnitteli Uniikkia tuoreeltaan puhelimitse.

- Ei oikeastaan missään vaiheessa tuntunut siltä, että turnauksen voitto tulisi kotiin. Koko turnaus oli itse asiassa aika sairas. Olin sijalla 37/40 kun kakkospäivä startattiin. Toisena päivänä valuin siitä vielä alaspäin, kunnes sain triplattua, Uniikki kertasi.

- Olin todella pitkään tosi pienissä ja muutkin pelaajat näissä pöydissä sanoivat, että olet kyllä pirun sitkeä.

Kun turnauksessa oli jäljellä enää neljä pelaajaa, tapahtui Uniikin pelissä käännekohta.

- Sain turnille avoimen suoranvedon ja mietin pitkään mitä tehdä. Sökötin ja vastustaja teki samoin. Riverille sain nutsit ja voitin kolmen miljoonan merkin potin, kun kahdella muulla jäljellä pelaajalla oli noin puolitoista miljoonaa merkkiä mieheen.

- Ratkaisukädessä 3-bettasin rouvapareilla ja vastustaja löi kaiket kakkosparilla. Rouva tuli floppiin ja turnilta aukesi vielä suora sorsille, mikä ei onneksi tullut maaliin.

Tolppaselle turnausvoitto on hänen pokeriuransa suurin ja ensimmäinen kasinolla saavutettu ykkössija.

- Olen saanut todella paljon onnitteluita. Tämä on minulle ihan sairaan iso juttu. On ollut hauska seurata, miten paljon onnitteluita on tullut Facebookiin ja Instagramin Inboxiin. Hienoa että on näin paljon myötäeläjiä mukana, Tolppanen kiittää.

Turnausvoittaja jatkaa pelaamista jo tänään Helsinki Freezeout -viikolla.

- Tänään menen pelaamaan ainakin Texas Turbon, vaikka onkin vähän väsynyt fiilis tämän turnausvoiton jälkeen. Omaha Turbosta en ole ihan varma vielä. Olen muutaman ompputurnauksen kasinolla pelannut ilman menestystä, ja taso on ollut niissä todella kova. Torstaina menen sitten pelaamaan Main Eventin”, Tolppanen suunnittelee.

Omaha ja Main Event ovat pelattavissa Veikkauksen Voittajavedossa. Mitkä ovat tuoreen turnausmestarin vinkit näihin turnauksiin?

- Omahan voittaa hyvä ystäväni Jens Kyllönen, mikäli hän vain tulee sen pelaamaan, Tolppanen paaluttaa.

- Main Event onkin sitten vähän vaikeampi tapaus. Veikataan siinä toista kaveriani Ilari Sahamiestä, joka tippui niin pahalla coolerilla* eilen. Ilari on vielä tipattomalla, joten hän tulee kairaamaan turnauksen.

*Pelaaja pienestä blindistä laittoi Sahamiehen all-in kutosparilla. Sahamies maksoi isosta blindista jätkäparilla, mikä ei pärjännyt lopussa, kun pöydälle tuli kolmas kuutonen.

Voittajaveto

Helsinki Freezeout jatkuu tänään Turbo-turnauksilla. Casino Helsingin Texas Turbo alkaa klo 16:00 ja Omaha Turbo klo 20:30.

VeikkausTV näyttää 1050 € Pot Limit Omahan TV-Pokerilähetyksen keskiviikkona klo 16:30 alkaen. Pääturnaus 1050€ Texas Main Event pelataan torstaista perjantaihin ja molemmat päivät näkyvät TV-Pokerissa.