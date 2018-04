Universal Music vahvisti asemaansa Suomen suurimpana musiikkialan yhtiönä

Universal Music on vankistanut asemaansa Suomen suurimpana musiikkialan yhtiönä lähes 33 % markkinaosuudella kokonaismarkkinasta ja 35 % osuudella digitaalisesta markkinasta. Samalla kun fyysisten tallenteiden myynti jatkoi laskuaan neljänneksellä ja myös musiikin download, eli lataukset harvenivat 3 prosenttiin kokonaismarkkinan arvosta, kasvoi äänitemusiikin kokonaiskulutus vuonna 2017 ennätykselliset 8 %. Digitaalisten palveluiden kautta saatava musiikkialan tulo kasvoi yli 20 % ja suoratoisto muodostaakin jo 80 % koko suomalaisen äänitealan arvosta. Universal Music ennustaa suoratoiston vauhdittavan musiikin kulutusta kiihtyvällä tahdilla ja musiikin kulta-aikojen olevan vasta edessä.

Universal Music valitsi musiikkialan suuren murroksen kynnyksellä strategiakseen olla pelkästään musiikkiin keskittyvä digitaalisen ajan hittivetoinen yhtiö, joka panostaa musiikinjulkaisun ohella yleisön kuuntelutottumuksien ymmärrykseen ja analysointiin. Suoratoistopalvelujen suosion tasainen kasvu vahvistaa vuonna 2012 aloitetun strategian onnistuneen, sillä streamingin suosio on vetänyt pitkään hiipuneen musiikkialan takaisin voimakkaan kasvun tielle. Universal Musicin markkinaosuus 36,7 MEUR:sta 39,5 MEUR:iin kasvaneesta musiikin kokonaismyynnistä Suomessa kasvoi 32,88 %:iin. Suomen digitaalisen musiikin markkinaosuus Universal Musicilla oli sitäkin suurempi, 34,80 %.* Kasvuaan yhtiö perustelee päätöksellään keskittyä kuluttajien palveluun.

”Digitaalisen murroksen myötä musiikkiala on muuttunut luovasta tuotantokeskeisestä teollisuudesta palveluliiketoiminnaksi, jossa kuluttaja päättää, mitä hän kuuntelee. Aiemmin uskoimme kuluttajan haluavan jotain, mitä sitten tuotettiin ja jaeltiin. Nyt, digitaalisuuden myötä, meillä on mahdollisuus tuntea kuluttajat ja tietää, mitä he haluavat kuunnella – ja sitä tarjoilla perinteistä kuuntelua paljon laajemman käyttäjäkokemuksen kera. Tiedon avulla trendienkin ennustaminen helpottuu. Pystymme ennakoimaan, mikä musiikki on missäkin kohderyhmässä pian in”, taustoittaa Universal Musicin toimitusjohtaja Kimmo Valtanen datan mahdollistamaa muutosta ja jatkaa:

”Myös musiikin arvonmuodostusprosessi on muuttunut. Äänitteiden ostamisen ja omistamisen sijaan musiikkia kulutetaan nyt rajattomasti, paikasta ja ajasta riippumatta. Arvo luodaan fanin ja artistin välisessä yhteydessä, minkä toimiessa myös musiikkia kulutetaan enemmän. Meidän tehtävämme on auttaa tämän kiinnostuksen ylläpidossa sekä luoda uusia ilmiöitä ja uutta kysyntää. Hittivetoisessa kulttuurissa artistit näkevät muutoksen siinä, että jokainen biisi on yhtä suuri mahdollisuus valloittaa maailma. Digitaalinen yhteiskunta on myös houkutellut starat luolistaan ja lasitorneistaan fanien pariin ja arkeen, mikä elävöittää musiikin synnyttämää kokemusta entisestään.”

Musiikkia kulutetaan digitaalisesti - ja paljon



Yli miljoona kuluttajaa Suomessa käyttää jo suoratoistopalveluita, kuunnellen päivittäin yli 20 musiikkikappaletta, eli enemmän kuin yhden perinteisen pitkäsoiton verran. Vuositasolla Suomessa striimattiinkin viime vuonna 7,5 miljardia kappaletta, joiden kuuntelu ei perinteisen levynkuuntelumallin tapaan keskity enää tietyille artisteille, vaan jakautuu Valtasen mukaan ennätyksellisen laajasti. Laadukkaan sisällön kysyntä ja tarjonta kasvaa eksponentiaalisesti ja alalle syttyy uusia tähtiä lähes päivittäin.

”Musiikkialan murros kesti Suomessa huolestuttavan kauan, mutta nyt voi sanoa, että se on ohi ja ala vuosikymmenen jälkeen normalisoitunut kasvun tielle. Vallankumouksen tekijänä on jälleen kerran nuoriso, joka on ottanut suoratoistopalvelut omakseen. Meillä on kuitenkin paljon kasvupotentiaalia päästäksemme pohjoismaiselle tasolle. Siihen verrattuna Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna alle puolet vähemmän musiikinkuuntelustaan maksavia kuluttajia, eli streamingpalveluiden premium-versioiden käyttäjiä. Suurten ikäluokkien löytäessä maksullisten musiikkipalveluiden ylivertaisen käytettävyyden, on edessämme moninkertainen kasvu myös laadukkaiden sisältöjen tueksi tehtävissä investoinneissa”, ennustaa Kimmo Valtanen.

Hip hop on pop

Universal Musicin menestystä Valtanen perustelee digitaalisuuden ohella kotimaisen musiikin suosiolla: ”Päätöksemme investoida uuteen musiikkiin, uusiin kotimaisiin artisteihin ja uusiin kanaviin myös laihempina vuosina tuottavat nyt tulosta. Puolet tälläkin hetkellä Suomen 10 kuunnelluimmasta äänitteestä ovat edustamiamme kotimaisia artisteja. Koko ala voi olla ylpeä siitä, miten vahvasti kotimainen musiikki soi listoilla ja miten monipuolisia ja hienoja artisteja Suomessa on. Hitit synnyttävät positiivisen kierteen koko musiikkialalle ja niiden eteen tekemäämme määrätietoista työtä on jatkettava. Vain siten voimakas kasvu varmistetaan myös lähivuosina.”

Universal Music odottaa omien artistiensa kanssa vuodesta 2018 vielä edellistäkin menestyksekkäämpää. Kimmo Valtanen kertoo, että Universalin tämän vuoden kotimaisia huippumenestyjiä tulevat olemaan ainakin Pyhimys, Nikke Ankara, Mikael Gabriel, Kasmir, Evelina, Gasellit, Adi L Hasla ja Paperi T: ”Hiphopista on tullut uusi pop ja se valloittaa vauvasta vaariin yhä uusia sydämiä puolelleen.”

* Lähde: Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, Äänitemusiikin kulutus Suomessa vuonna 2017.

Universal Music Group

Universal Music Group on maailman johtava musiikkialan yhtiö, jonka pääliiketoimintaa ovat äänitteiden tuotanto ja musiikin kustannustoiminta. Universalin kansainvälisesti tunnetuimpia artisteja ovat muun muassa Avicii, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Beck, Kanye West, Eminem, Madonna, U2 ja Metallica. Myös Suomen johtavaksi levy-yhtiöksi nousseen Universal Musicin kotimaisiin artisteihin kuuluvat mm. Pyhimys, Kasmir, Mikael Gabriel, Paperi T, Evelina, Gasellit ja Olavi Uusivirta.