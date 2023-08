Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki -elokuva saa ensi-iltansa Finnkinon teattereissa alkaen 25. elokuuta

Universumin kaiut -elokuvan ensiesitys nähtiin DocPoint-festivaaleilla helmikuun 2023 alussa ja se voitti Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuussa erikoispalkinnon. Elokuva on esitetty myös Sodankylän Elokuvajuhlilla sekä Lontoossa Barbican-kulttuurikeskuksessa BBC Philharmonic Orchestran Total Immersion – Kaija Saariahon musiikki -tapahtumassa toukokuussa, Mäntyharjulla Ilokuvafestivaalilla sekä Tammisaaren musiikkipäivillä heinäkuussa. Helsingin Juhlaviikoilla elokuva esitettiin juuri erityisnäytöksenä 21.8 ja seuraava kansainvälinen esitys nähdään Pariisissa La Finlande en 3 Films -festivaalilla Reflet Médicis -elokuvateatterissa 1.10.2023.

Universumin kaiut -elokuvaa on kuvattu vuosina 2019–2022 Helsingin ja Tampereen lisäksi Tanskan Ebeltoftissa, Pariisissa, Venetsiassa sekä Barcelonassa. Se päättyy Italiaan, jossa Kaija Saariaholle myönnettiin Venetsian Biennalen Kultainen Leijona -elämäntyöpalkinto (The Golden Lion for Lifetime Achievement) vuonna 2021. Elokuva keskittyy Pariisissa uransa luoneen modernin musiikin säveltäjän Kaija Saariahon, alun perin ujon helsinkiläistytön kypsymistä ja matkaa maailman arvostetuimmaksi nykysäveltäjäksi.

Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki on ohjaaja Riitta Raskin kunnianosoitus Kaija Saariaholle. Elokuvassa teosten lähtöideoista ja taustoista kertovat säveltäjä itse sekä hänen työtoverinsa ja perheenjäsenensä. Dokumentoiva tarina näyttää Kaija Saariahon monia puolia kuljettaen katsojaa säveltäjän ainutlaatuiseen maailmaan.

– Halusin tehdä säveltäjä Kaija Saariahosta korkeatasoisen naistaiteilijan muotokuvan keskittyen hänen taiteeseensa, musiikkiin, josta hänet tunnetaan, sanoo ohjaaja Riitta Rask.

Elokuvan tuottaneen Teatro Productionsin toimitusjohtaja ja elokuvan tuottaja Kaisa Näreranta kertoo saaneensa ennakkonäytösten katsojilta paljon välitöntä palautetta.

– Elokuva on herättänyt suuria tunteita ja liikuttanut ihmisiä syvästi. Katsojat ovat kertoneet saaneensa aivan uusia näkökulmia mielikuviinsa siitä, millainen henkilö Kaija Saariaho todella oli.

Kaija Saariahon musiikkia on soitettu yli neljänkymmen vuoden ajan laajasti eri puolilla maailmalla niin konserttisaleissa, oopperoissa kuin festivaaleillakin. Saariaho on saanut uransa aikana 24 kansainvälistä palkintoa ja tunnustusta. Vuonna 2020 BBC:n järjestämässä äänestyksessä Kaija Saariaho valittiin maailman merkittävimmäksi elossa olevaksi nykysäveltäjäksi. Myös The New York Times valitsi Saariahon vuonna 2021 vuoden tärkeimmäksi nykysäveltäjäksi. Alkuvuodesta 2023 hänelle myönnettiin Suomessa Taiteen Akateemikon arvonimi. Kaija Saariaho menehtyi kesäkuun 2023 alussa pitkän sairauden murtamana.

Säveltäjän viimeinen teos, Verneri Pohjolalle sävelletty trumpettikonsertto Hush saa kantaesityksensä huomenna 24.8. Helsingin Musiikkitalossa.

Katso Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki -elokuvan teaser täältä.

Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki (Suomi, 80 min, S)

Tuotanto: Teatro Productions

Tuottaja: Kaisa Näreranta

Ohjaaja: Riitta Rask

Käsikirjoitus: Riitta Rask

Leikkaus: Maria Haipus

Kuvaajat: Pekka Uotila, Tero Vihavainen, Petro Salminen, Jacob Nielsen

Musiikki: Kaija Saariaho

Äänisuunnittelu: Salla Hämäläinen

Levitys: Pirkanmaan elokuvakeskus / Juha Elomäki

Lisää Universumin kaiut - Kaija Saariahon musiikki -elokuvasta: www.teatro.fi