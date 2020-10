Unohda marmori – energiatehokas taloyhtiö on nykyajan luksusta

Taloyhtiöissä energia- ja vesikustannukset vievät yli kolmanneksen kaikista hoitokustannuksista. Erityisesti vanhoissa taloyhtiöissä iso osa tästä on hukkaenergiaa. Helsinkiläinen asunto-osakeyhtiö Tuulimyllyntie 3 on päättänyt päihittää hukkaenergian ja lähtenyt tekemään kattavaa energiaremonttia. Ennen remonttia taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sakari Kuvaja kävi HSY:n Ilmastoinfon Taloyhtiön energiaeksperttikurssin ja vakuuttui energiatehokkuuden merkityksestä.

Miten taloyhtiön hukkaenergia päihitetään – Tuulimyllyntie 3



As.oy Tuulimyllyntie 3 on vuonna 1965 rakennettu taloyhtiö Helsingin Myllypurossa. Taloyhtiössä on meneillään laaja energiaremontti, joka alkoi keväällä 2020. Pääasialliset keinot energiahukan päihittämiseen ovat: lisäeristäminen, ikkunoiden vaihtaminen, maalämpö ja aurinkolämpö. Lisäksi toteutetaan myös maajäähdytys. Tavoitteena on saada yhtiön vuotuiset energiakulut laskemaan 117 000 eurosta noin neljännekseen. Samalla asumisolosuhteet paranevat merkittävästi.



Aito suositus energiaeksperttikurssista



As.oy Tuulimyllyntie 3:n hallituksen puheenjohtaja Sakari Kuvaja osallistui HSY:n Ilmastoinfon energiaeksperttikurssille syksyllä 2018. Energiaeksperttikurssin opit tulivatkin heti käyttöön, sillä taloyhtiössä laadittiin ensimmäistä taloyhtiöstrategiaa. Tiedossa oli, että kaupungin omistaman tontin vuokra tulee nousemaan vuonna 2025, ja strategiassa pyrittiin toimiin, jotta vastike ei vuokrannoususta huolimatta nousisi. Tämä ei ollut ainut syy energiatehokkuustavoitteille. Taloyhtiön hallituksessa haluttiin osallistua ilmastotalkoisiin.

- Kurssilla maallikko alkaa ymmärtää paremmin energia-asioita, ja se antaa varmuutta keskusteluihin palvelutarjoajien kanssa, Sakari Kuvaja kehuu.



Asumisviihtyvyys nostaa asuntojen arvoa



Taloyhtiössä on käyty hyvin tyypillistä taistelua vaihtelevien asuinlämpötilojen kanssa: kesällä on ollut kuumaa ja talvella kylmää. Jatkossa lämpötiloja voidaan säätää asuntokohtaisesti. Korvausilma on aiemmin tullut asuntoihin suodattamattomana ulkoa. Uudessa järjestelmässä tuloilma tuodaan asuntoihin suodatettuna, puhtaana ja lämmitettynä. Myös taloturvallisuus parani asuntokohtaisten savunilmaisimien myötä. Sakari Kuvaja toteaa energiaremontin mukanaan tuoman asumismukavuuden lisääntymisen näkyvän asuntojen arvossa: ”Unohda marmori. Energiantehokas kiinteistö, puhdas sisäilma ja tasainen lämpötila ympäri vuoden on nykyajan luksusta!”



Energiaeksperttikurssista energiaremonttiin



Tiedätkö, kuinka paljon teidän taloyhtiössänne energiaa menee hukkaan ja mitkä energiatehokkuustoimenpiteet toisivat parhaimmat säästöt? Tähän ei ole vippaskonsteja, vaan asia vaatii tietoa, selvittämistä ja työtä. Se kuitenkin kannattaa. Ota ensimmäinen askel ja suorita HSY:n taloyhtiön energiaeksperttikurssi. Se auttaa sinua päihittämään taloyhtiönne energiahukan. Kurssin voit suoritta helposti verkossa Koutsi -palvelussa (koutsi.hsy.fi).