Upea ja ainutlaatuinen teos tuo vihdoin Kansallisbalettimme historian yksiin kansiin

Suomen kansallisbaletti täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Arvovaltaisen tekijäkaartin asiantuntemusta huokuva uutuuskirja Se alkoi joutsenesta tuo vihdoin Kansallisbalettimme historian yksiin kansiin. Monipuolisen lähestymistapansa ansiosta teos liittää baletin myös osaksi Suomen kulttuurihistoriaa.

Mittavan tutkimustyön tuloksena syntynyt uutuuskirja Se alkoi joutsenesta kertoo, miten Suomen kansallisbaletti syntyi vuonna 1922 ja kehittyi eri balettimestarien ja baletinjohtajien aikakausina. Kirjassa tarkastellaan koreografeja, teoksia ja niiden vastaanottoa, ja taiteilijat kertovat työstään haastatteluissa. Teos tuo esiin, kuinka baletti on ollut tärkeä osa suomalaista ja kansainvälistä kulttuurielämää. Suuri määrä ennen julkaisematonta kuvamateriaalia välittää baletin arkeaa ja juhlaa. Kirja tarjoaa ainutlaatuisen kattauksen myös balettipuvustuksen, lavastuksen ja suomalaisen balettimusiikin historiaa.

Ohjelmiston, tanssijoiden ja koreografien työn rinnalla tarkastellaan baletin asemaa oopperainstituution osana. Lisäksi kerrotaan, miten baletin työtavat ovat vuosien kuluessa muuttuneet ja millaisia taiteellisia kokeiluja instituution suojissa on tehty. Tähän asti yleisesitys Kansallisbalettimme historiasta on puuttunut.

Kansainvälisyys on ollut läsnä koko ryhmän toiminnan ajan erilaisin painotuksin. Kirja esittelee baletinjohtajia ensimmäisestä balettimestarista, kosmopoliitti George Géstä Jorma Uotisen kautta 2000-luvun pohjoismaisiin johtajiin, viimeisimpinä tanskalainen Kenneth Greve (2008–18) ja ruotsalainen Madeleine Onne (2018–). Nykyisin myös tanssijoista suurin osa on ulkomailta, yhteinen työkieli on englanti ja ohjelmistossa on yhä enemmän ulkomailta vuokrattuja tuotantoja.

Kymmenhenkisellä kirjoittajaryhmällä on vankka kokemus tutkijoina, toimittajina, taiteen tekijöinä ja alan asiantuntijoina: Johanna Laakkonen, Aino Kukkonen, Raisa Rauhamaa, Riikka Korppi-Tommola, Tiina Suhonen, Eero Hämeenniemi, Harri Kuusisaari, Jukka O. Miettinen, Heta Reitala ja Joanna Weckman.

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa ilmestyessään 9.9.2021.

