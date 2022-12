Upea luontolahja Nokia Oyj:ltä

Suojelualue kattaa lähes koko Rikkisaaren. Rikkisaari on maisemallisesti merkittävä osin hiekkarantainen noin itälänsisuuntainen saari Alakitkalla. Saaren metsät ovat luonnontilaisia. Perustetun luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria. Alakitkan alueella ei ole muita luonnonsuojelualueita.



Nokia Oyj haki aluetta suojeluun osaksi luontolahja-kampanjaa, jota toteutetaan vielä tämän vuoden loppuun saakka. Kampanjassa yksityisten maanomistajien korvauksetta suojelemien alueiden vastineeksi valtio siirtää omista maistaan pinta-alaltaan vastaavan alueen suojeluun. Siirrot valtion maista toteutetaan ensi vuoden aikana.



”Rikkisaaren suojelu on pitkää jatkumoa Nokian työlle ympäristöasioiden huomioimisessa yritystoiminnassamme. Ensimmäiset kaksi suojelualuetta perustimme jo vuonna 1987 Nokian omistaman Båtvikin kartanon merialueille Siuntiossa ja vuonna 2009 suojelimme Kuusamon Harjasuon-Laurinkorven suot. Rikkisaaren rauhoittamisen jälkeen Nokian omistamien suojelualueiden pinta-ala kasvaa yhteensä 157 hehtaariin. Meille Nokiassa on tärkeää olla rakentamassa vastuullisempaa maailmaa ja näiden hienojen maa- ja vesialueiden säilyttäminen tuleville sukupolville on luonteva osa tätä jatkumoa”, sanoo Jussi Isoaho, ympäristöasiantuntija Nokiasta.