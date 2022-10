Upeimmat päiväretkireitit ja viikonlopun vaellukset esitellään uudessa kirjassa

Tapio Karttakeskuksen julkaisemassa oppaassa esitellään 80 päiväretkeä tai viikonlopun kierrosta kotimaan kauniissa maisemissa. Kaikki reitit ovat maastoon merkittyjä retkeilyreittejä. Polut kiertelevät Suomen metsiä, rantoja, harjuja, jokivarsia, lehtoja, tuntureita ja soita ja tekevät retkelle lähtemisestä ja luontoon tutustumisesta helppoa.

– Kohteiden monipuolisuus on parasta tässä kirjassa, teoksen kirjoittaja Tuomo Kesäläinen kuvailee. – Erilaisia luontotyyppejä on mukana valtavasti, lisäksi reitit ovat pituudeltaan ja vaativuudeltaan erilaisia. Mukana on myös esteettömiä reittejä. Oli todella upeaa, mutta toisaalta äärimmäisen vaikeaa valita kirjassa esiteltävät polut.

Luonnossa liikkuminen rentouttaa ja vähentää stressiä. Oman lähiluonnon lisäksi päiväretkiä on mukava suunnitella myös hieman kauemmas kauniiden maisemien ja hyvien retkeilijän palveluiden äärelle.

Kirjassa huomioidaan myös eri vuodenaikoina retkeily. Pitkässä Suomessa vuodenajat etenevät eri tahtiin, ja Lapin ruskahuipun jälkeen on vielä hyvin aikaa ihailla eteläisemmän Suomen väriloistoa. Etelä-Suomessa ruska on parhaimmillaan juuri lokakuun alussa.

– Upean luonnon lisäksi parasta retkellä ovat tietysti hyvät eväät, Kesäläinen kertoo. – Melkein kaikkien kirjan reittien varsilla onkin tulentekopaikkoja, ja ne on myös merkitty kirjan kartoille.

Kirjan reittien pituudet vaihtelevat kilometrin esteettömästä luontopolusta reilun parinkymmenen kilometrin patikkamatkaan. Jokaisesta polusta on omat esittelytekstit, kuvat ja kartat helpottamassa retken suunnittelua.

Tuomo Kesäläinen (s. 1983) on kirjoittanut paljon pidettyjä retkeilykirjoja kotimaan kohteista. Erityisesti luolat, rotkot ja muut kallioperän muodostumat ovat lähellä hänen sydäntään. Kesäläisen aiempia teoksia ovat muun muassa Suomen upeimmat luontokohteet ja Suomen upeimmat muinaiskohteet.

Tuotetiedot

Suomen upeimmat patikointipolut

pehmeäkantinen, 160 s., 17 x 21 cm

ISBN 978-952-266-757-1

suositushinta 29 €

Kansikuvan voi ladata Karttakeskuksen kuvapankista.