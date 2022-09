Upeita luontoelokuvia viiden päivän ajan – Vaasa Wildlife täyttää 20 vuotta

Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä luontoelokuvafestivaali tarjoaa viiden päivän aikana 175 luontoelokuvaa 51 maasta. Elokuvat osallistuivat Vaasa Wildlifen yhteydessä järjestettyyn luontoelokuvakilpailuun, jonka palkinnot jaetaan lauantaina 1.10. klo 20.30-22.00 Kulttuuritalo Fannyssa.

– Saimme kilpailuun eri puolilta maailmaa monimuotoisen kokonaisuuden, josta välittyy yhtenäisyyden sanoma sotien ja erilaistumisen aikakautena, kertoo tapahtumaa koordinoiva Ilias Missyris Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Elokuvat esitetään teemoittain, joita ovat pohjoismaiset elokuvat, ei-länsimaiset elokuvat, tiede, ihmisterveys, luonnonsuojelu, ilmastonmuutos, luonnonhistoria, vedenalaiset elokuvat, animaatiot sekä videotaide ja kokeelliset elokuvat.

Luontoelokuvafestivaalin kunniavieraana nähdään saksalaisen Natourale-festivaalin tuomariston puheenjohtaja Volker Angres, joka on Saksan television arvostettu ympäristötoimittaja ja ZDF:n planet e –sarjan tuotantojohtaja. Angresilta nähdään mm. elokuvat Slow Travel – Fast Tourism, World of Viruses ja Vanilla – The Hunt for the Brown Gold. Myös muita elokuvantekijöitä ja kansainvälisen tuomariston jäseniä on mahdollista tavata festivaalin aikana.

– Luontoelokuvat ovat siirtymässä yhä enemmän valkokankaalle ja festivaalimme esittämistä elokuvista reilu 30 filmiä on kestoltaan yli 70 minuuttia. Luontoelokuvien taustoilta löytyy myös kuuluisia nimiä, kuten Jeff Bridges, David Morse tai Peter Coyote, kertoo Missyris.

Elokuvakilpailun palkinnot jaetaan lauantai-iltana 1.10. Kulttuuritalo Fannyssa. Voittajafilmit esitetään sunnuntaina 2.10. Ritzissä, kaupunginkirjaston Draama-salissa ja kansalaisopisto Alman auditoriossa.

Ohjelmassa myös taidenäyttely, Metsä-elokuvakonsertti ja risteily

Elokuvanäytösten lisäksi Vaasa Wildlifen ohjelmaan kuuluu mm. elokuvantekijöiden esittelyjä ja paneelikeskusteluja, taidenäyttely Thanasis Panou: Chroma & Logos, 28.9.-10.10.2022 Kulttuuritalo Fannyssa sekä Wasa Sinfoniettan Metsä –elokuvakonsertti 2.10. klo 12-13 Ritzissä.Tapahtumat ovat yleisölle avoimia.

Festivaalin aikana järjestetään perjantaina 30.9. Uumajaan suuntautuva päiväristeily Bothnia Auroralla, jossa on laivaseminaarin lisäksi myös muuta ohjelmaa.

Vaasa Wildlife -festivaalin ohjelma sekä elokuvanäytösten aikataulut löytyvät osoitteesta wildlife.vaasa.fi.

Liitteet: Elokuvantekijöiden esittelyt (englanniksi)

Lehdistökuvat: https://drive.google.com/drive/folders/1u6g9yJVgnu91K8udacyxBj-snUgS1jCS?usp=sharing