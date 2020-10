Upeita vesienhoitohankkeita meneillään Uudellamaalla

Uudenmaan ELY-keskus on tänäkin vuonna tukenut vesienhoitohankkeiden toteuttamista myöntämällä avustuksia erityisesti vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia on myönnetty lähes 1,4 miljoonaa euroa 14 hankkeelle. Osa hankkeista toteutetaan tänä vuonna, osa hankkeista päättyy viimeistään vuonna 2022.

Yksi merkittävimmistä vesienhoitohankkeista Uudellamaalla on Ingarskilanjoen, Siuntionjoen ja Inkoonjoen valuma-alueilla meneillään oleva VALUTA-hanke (valuma-aluetason vesienhallinta). Siinä keskitytään erityisesti vedenhallintaan liittyviin toimenpiteisiin ja toteutetaan vesienhoitoa edistäviä käytännön toimenpiteitä. Näiden lisäksi tavoitellaan myös toimivan vesienhoidon toimintamallin kehittämistä – tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla alueella voidaan jatkaa vesienhoitotyötä hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamallin tavoitteena on myös monistaa opittuja käytäntöjä muillekin alueille Uudellamaalla ja muualla Suomessa ja näin lisätä vaikuttavuutta.

Myös tänä syksynä 15.10.– 30.11.2020 on haettavissa avustuksia vesienhoitohankkeiden toteuttamiseen. Avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista ELY-keskus tiedottaa, kun haku käynnistyy.