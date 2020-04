Uppdaterad bedömning av coronakrisens ekonomiska följder: kommunekonomin försämras med över 1,8 miljarder euro

Kuntakentän hätähuuto kuultiin kehysriihessä - uusiin tehtäviin suhtauduttava pidättyväisesti 8.4.2020 14:47:05 EEST | Tiedote

Kuntaliitto on tyytyväinen siihen, että valtio kuuli kehysriihessä kuntien ja kaupunkien hädän ja jakaa koronakriisistä aiheutuvaa taakkaa. Kehysriihessä sovittu kuntien tukipaketti lieventää kuntatalouden akuuttia kriisiä. On tärkeää, että nyt tehtyjä linjauksia kyetään pian konkretisoimaan, jotta vaikutukset on arvioitavissa myös kuntatasolla. Epidemia kohtelee kuntia eri tavalla, ja siksi myös kohdentaminen on suunniteltava tarkkaan.