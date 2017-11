Uraauurtava avoimen datan hanke herättää huomiota ulkomailla

Kaupunkien hallussa oleva data on verovaroin tuotettu raaka-aine, jota jalostamalla saadaan parempia palveluita ja tehokkaampaa päätöksentekoa. Työtä datan käytettävyyden parantamiseksi on tehty 3,5 vuotta kestäneessä 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa, josta on otettu mallia myös ulkomailla. Hankkeen oppeja jaetaan Helsingissä 30.11. järjestettävässä Dataliiketoiminnan tulevaisuus -tapahtumassa.

Kuluneen 3,5 vuoden aikana Suomen kuusi suurinta kaupunkia eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu ovat avanneet hallussaan olevaa dataa kaikkien vapaaseen käyttöön. Työtä on tehty eri kaupungeissa yhtä aikaa ja samalla tavalla, ja sen tuloksena paitsi kaupunkien, myös kaupunkien ja yritysten välinen yhteistyö on lisääntynyt merkittävästi. Toimintamalli on myös mahdollistanut sen, että harmonisoituja rajapintoja hyödyntävät yritykset voivat ottaa tuottamansa ratkaisut kerralla käyttöön monessa kaupungissa.

- Mallia on kopioitu maailmalla, ja se on toiminut pohjana kansainväliselle kaupunkiverkostolle, Open & Agile Smart Citiesille, jossa tällä hetkellä on mukana yli 100 kaupunkia 23 maasta, kertoo hankepäällikkö Matti Saastamoinen Goforelta.

Työtä datan ja rajapintojen avaamiseksi on tehty vuodesta 2014 kuutoskaupunkien 6Aika-strategiaan kuuluvassa Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa, joka päätyy vuodenvaihteessa. Tavoitteena on ollut kehittää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja avoimen datan ja rajapintojen ympärille. Työ liittyy hallituksen tavoitteeseen tehdä Suomesta dataan pohjautuvien ratkaisujen edelläkävijä.

Hankkeen sisältöä ja parhaita oppeja esitellään Helsingissä 30.11. järjestettävässä Dataliiketoiminnan tulevaisuus -tapahtumassa. Tapahtuman keynote-puheenvuoron pitää viestintäneuvos Taru Rastas Liikenne- ja viestintäministeriöstä, ja datan hyödyntämisestä kuullaan neljä case-esimerkkiä. Yksi näistä on kansainvälistä kiinnostusta herättänyt MaaS-palvelu Whim, joka yhdistää joukkoliikenteen, taksit ja vuokra-autot kuukausimaksulla tarjottavaksi palveluksi.

Tavoitteena datan entistä helpompi käytettävyys

Hankkeen aikana kaupungit ovat avanneet yli 500 datasettiä ja rajapintoja. Yksi keskeisistä ponnistuksista on ollut harmonisoitujen päätös-, palaute-, tapahtuma- ja resurssirajapintojen rakentaminen. Rajapintojen kautta jaetaan kaikki tieto kaupungin tapahtumista ja esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä. Kun rajapinnat on harmonisoitu, ne toimivat samalla tavalla kaikissa kaupungeissa.

- Myös portaali on tehty avoimella lähdekoodilla, jolloin mikä tahansa organisaatio voi hyödyntää sen koodia ja pohjaa omiin tarpeisiinsa, kertoo hankepäällikkö Matti Saastamoinen.

Lisäksi kaupungit ovat rakentaneet yhteisen dataportaalialustan, joka kerää yhteen kaupunkien tarjolla olevan datan, dokumentit, käyttöohjeet ja metadatan. Pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen ja Oulun dataportaalit avautuvat ennen vuodenvaihdetta.

Työtä hankkeessa on tehty tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, sillä tavoitteena on ollut luoda edellytyksiä sille, että yritykset pystyvät hyödyntämään verovaroin tuotettua dataa. Näin yritysten tarpeita on kuultu tarkasti, ja niiden edustajat ovat muun muassa voineet vaikuttaa rajapintaratkaisuihin ja -standardeihin.

Tavoitteena on ollut myös tehdä datan avaamisesta luonteva osa kaupunkien normaalia toimintaa, että edellytykset datapohjaisten palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiselle jatkuvat myös hankkeen päättyessä. Yksi esimerkki tästä on se, että datan vapaa liikkuvuus ja avaaminen huomioidaan jatkossa kaikissa kaupunkien järjestelmähankinnoissa.

- Kun kaupungit osaavat sekä strategisella että operatiivisella tasolla tehdä dataan pohjautuvia päätöksiä, saadaan parempaa päätöksentekoa, sanoo Matti Saastamoinen.

Lisätietoa:

6Aika.fi

Databusiness.fi

Dataliiketoiminnan tulevaisuus 30.11. klo 8.30-13.00, Haaga-helia Pasila, Ratapihankatu 13, Helsinki.

Ohjelma ja lisätiedot: Dataliiketoiminnan tulevaisuus

Akkreditoituminen tapahtumaan: anne@todotapahtumat.fi