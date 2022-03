Uraseurantakysely: TAMKista valmistuneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa

Valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn vastasi syksyllä 2021 yhteensä 9 677 vuonna 2016 valmistunutta henkilöä ympäri Suomea. Vastausten mukaan ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat lähes täystyöllisyydessä. Kaikista vastaajista 75 %:lla oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen vakituinen kokopäivätyö ja 8 %:lla määräaikainen kokopäivätyö. Vakituisessa kokopäivätyössä olevien määrä on edellisiin vuosiin verrattuna kasvussa, ja työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut yhteen prosenttiin vastanneista. TAMKin vastaajista 80 prosenttia työskentelee tällä hetkellä tutkintoaan vastaavalla alalla.

Pirkanmaan vetovoima pitää pintansa työpaikkojen sijainnissa. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen yhä useampi ammattikorkeakoulusta valmistunut työskentelee Pirkanmaalla; kasvua on 5,7 %. Kyselyvastaajista 82 % on sitä mieltä, että TAMK on vaikuttava toimija Pirkanmaalla.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaajien tyytyväisyys tutkintoon on edellisvuosien tapaan suuri. Tutkinnon koettiin vaikuttaneen positiivisesti urakehitykseen varsinkin silloin, kun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa arvostettiin ja se tunnettiin työnantajien keskuudessa. Vuonna 2016 valmistuneista kaksi kolmesta (65 %) oli saanut uuden työpaikan YAMK-tutkinnon suorittamisen aikana tai sen jälkeen.

Kansainvälisten vastaajien työllistyminen ulkomaille heti valmistumisen jälkeen indikoi vahvasti myös ulkomaille jäämistä. Kyselyyn vastasi noin 1 000 kansainvälinen alumnia, joista 29 %:lla ensimmäinen työpaikka oli ulkomailla, mikä on hieman vähemmän kuin aiemmin.

Kysely lähetetään vuosittain noin 26 000:lle AMK- ja YAMK-tutkinnosta viisi vuotta aiemmin valmistuneelle. Kysely tuottaa ajantasaista tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneista ja heidän työuristaan korkeakouluille ja sidosryhmille.



Lähteet: Vipunen ja Arene ry:n tiedote 17.3.2021

Kuva: Marko Kallio, Skyfox