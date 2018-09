Urheiluhalli Kameleonteniin monipuolisia tiloja

Leppävaaran urheilupuistoon suunniteltuun urheiluhalli Kameleonteniin tulee myös kaupungin tiloja.

Kameleonten toteutetaan yhteistyössä nuorisoseura Logenin ja Espoon kaupungin kesken. Tavoite on kehittää sekä urheilua, että nuorisotyötä Leppävaaran alueella. Toimivien urheilutilojen lisäksi tarkoituksena on luoda tila, missä nuoret voivat harrastaa ja viettää vapaa-aikaa. ”Tavoitteena on, että Kameleonteniin saataisiin pilotointitilat myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen käyttöön”, kertoo Liikunta- ja nuorisojohtaja Martti Merra.

Liikunta- ja nuorisolautakunta lausui hankesuunnitelman vastaavan liikuntapalveluiden tarpeita puku-, pesu- ja huoltotilojen osalta.

Uudet ulkoilureitit valmistuvat Leppävaaraan marraskuussa

Leppävaaraan valmistuu marraskuussa uusi talvikunnossapidettävä ulkoilureitti, joka parantaa talvisin muiden kuin hiihtäjien ulkoilumahdollisuuksia metsissä. Myös hiihtolatujen profiilia on parannettu ja ladut vastaavat jatkossa paremmin kilpahiihtovaatimuksia.

Lautakunta esitti lisärahaa talousarvioehdotukseen

Liikunta- ja nuorisolautakunta esittää talousarvioehdotukseen vuodelle 2019 lisärahaa. Lautakunta nostaa erityisesti esiin nuorisonohjaajien vakanssien määrän. "Vaje on kumuloitunut jo useamman vuoden ja nyt ollaan tilanteessa, että tiloja on jouduttu sulkemaan ja aukioloaikoja rajoittamaan", ilmaisee huolensa lautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen.

Lisäksi lautakunta haluaa varmistaa tekojäiden rakentamisen jatkamisen suunnitelmien mukaan ympäri Espoota sekä merellisen ulkoilun perusparantamisen.

Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Liikunta_ja_nuorisolautakunta/Jasenet

Liikunta- ja nuorisolautakunnan esityslista: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko

Lisätietoja:

Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen, luukkanenh@gmail.com

Liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko, puh 050 553 5649, jarmo.ikavalko@espoo.fi