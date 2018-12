Urheilulehdon ympäristön katuremontti jatkuu vuodelle 2019

Peruskorjaus alkoi Töölön Urheilulehdon kaduilla toukokuussa 2017 ja töiden oli määrä valmistua marraskuun lopussa 2018. Remontoitavaa on ollut kuitenkin runsaasti ennakoitua enemmän, jonka vuoksi kadut saadaan täysin valmiiksi vasta vuoden 2019 puolella.

Rakentamisen aikana on tehty paljon urakkaan kuulumattomia muutostöitä. Pääosa muutostöistä koskee poikkeamia maaperässä.

Koko urakka-alueella on tehty yllätyksellisiä louhintoja ja Nordenskiöldinkadulla on poistettu pilaantunutta maata. Nordenskiöldinkadulla Urheilukadun ja Mannerheimintien välillä tällä hetkellä tehtävät kaivutyöt johtuvat siitä, että uusittava, vuonna 1914 rakennettu vesijohto ei ole sijainnut arvioidussa paikassaan.

Urakoitsijan arvion mukaan työt valmistuvat alkuvuodesta 2019 paitsi vesijohtotyöt ja osa viimeistelytöistä, jotka valmistuvat keväällä 2019. Työt haittaavat liikennettä erityisesti ajettaessa Nordenskiöldinkatua pitkin kohti Mannerheimintietä. Haittaa pyritään vähentämään ohjelmoimalla liikennevaloja.

Urheilulehdon ympäristön työt tähän mennessä:

Reijolankadulle on rakennettu raitiotiekiskot ja yksisuuntaiset pyörätiet. Nordenskiöldinkadulla on uusittu raitiotiekiskot ja rakennettu yksisuuntaiset pyörätiet. Reijolankadulla on uusittu hulevesiviemäri ja vaihdettu kaukolämpöputket. Urheilukadulla on saneerattu osa kaukolämpölinjasta. Alueelle on rakennettu uusia vesijohtoja ja uudet kaukojäähdytysputket. Myös Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksessä on uusittu kunnallistekniikkaa. Kaikilla ympäristön kaduilla on uusittu kilometreittäin maanalaisia kaapeleita.