Urheilun alkuja ja loppuja -uutuuskirja vie suomalaisen urheilun voiton ja tappion hetkiin urheilijoiden, valmentajien ja alan vaikuttajien tarinoiden kautta

Urheilun kilpa-areenoilla ja kotikatsomoissa on koettu monia jännityksen, voiton ja tappion hetkiä. Niissä on ollut mukana urheilijoita, valmentajia ja alan vaikuttajia. Heistä kertoo Arto Terosen ja Jouko Vuolteen uutuusteos Urheilun alkuja ja loppuja. Teos on jatkoa suositulle Kiveen hakatut -kirjasarjalle, jossa kirjailijat kertovat edesmenneiden urheilusankareiden ja urheilun taustavaikuttajien elämästä.

Urheilijat ovat usein poikkeusyksilöitä, joilla on kykyjä ja lahjoja sekä mahdollisimman hyvät olosuhteet. Menestys huippu-urheilussa vaatii paljon urheilijoilta itseltään mutta myös valmentajilta ja organisaatioilta. Millaisia alkuja ja loppuja huippujen elämäntarinoihin mahtuu?

Tässä kirjassa muistellaan kahtakymmentä urheilijaa ja urheiluvaikuttajaa. Mukana on tunnettuja ja jo unohdettujakin urheilijoita: Seppo Aarnivala, Heikki Liimatainen, Tapani Ilkka, Veikko Karvonen, Elias Katz, Matti Keinonen, Jorma Kinnunen, Väinö Korhonen, Kaarlo Koskelo, Paavo Lonkila, Toivo Loukola, Risto Luukkonen, Hannu Mikkola, Seppo Nuuttila, Kalevi Oikarainen, Hannu Posti, Aki Tammisto, Jukka Uunila, Lydia Wideman-Lehtonen ja Eemil Väre.

Urheilusankareiden elämäntarinat kertovat lähihistoriamme poikkeusyksilöistä ja avaavat heidän kauttaan sekä urheiluhistoriaa että Suomen yhteiskunnallisia vaiheita. Kirja vie lukijan samoin kuin tekijänsäkin halki Suomen aina Heinolasta Kuusamoon ja Raumalta Porvooseen. Muistoissa piipahdetaan myös Israelissa ja Yhdysvalloissa.

Tervetuloa julkaisukahveille keskiviikkona 2.11. klo 14 Urheilumuseoon

Arto Teronen ja Jouko Vuolle kertovat kirjasta ja suomalaisista urheilutarinoista Urheilumuseossa 2.11. klo 14. Mukana tilaisuudessa myös Urheilumuseon johtaja Jukka-Pekka Vuori.

