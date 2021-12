”Urheilun sankarteot tehdään hiilineutraalilla Stadionilla jo vuonna 2024” – Olympiastadion lähtee kovalla tavoitteella mukaan Niemi40haasteeseen

Suomalaisen urheilun ja tapahtumien perinteikäs maamerkki Olympiastadion lähtee Niemi40haasteeseen kunnianhimoisella tavoitteella: tähtäin on hiilineutraalius jo vuonna 2024. ”Ilmastotyömme on hyvässä vauhdissa. Uskomme, että ympäristöasiat korostuvat entisestään myös tapahtumajärjestäjien valintakriteeristössä”, Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen arvioi. Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Niemi on samaa mieltä: ”Ilmastovastuu on sekä välttämättömyys että valtti.”

Olympiastadion tähtää hiilineutraaliuteen vuonna 2024. Kuvaaja: W. Hämäläinen.

Lehdistötiedote 7.12.2021 Suomalaisen urheilun ja tapahtumien monitoimiareena Olympiastadion lähtee innolla mukaan Niemi40haasteeseen. ”Tavoitteemme on erittäin kunnianhimoinen. Haluamme, että urheilun sankarteot tehdään hiilineutraalilla Stadikalla jo 2024”, Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen hehkuttaa. ”Olemme vahvasti etujoukoissa omassa ilmastotyössämme. Sähkön ja jäähdytyksen osalta Olympiastadion saavutti hiilineutraaliuden jo huhtikuussa 2021. Sähkö tuotetaan 100 % kotimaisella vesivoimalla ja jäähdytetään nollapäästöisellä kaukokylmällä. Selvitämme myös aurinkopaneelien käyttöönottoa.” Stadion-säätiölle on myönnetty Ekokompassi-ympäristömerkki joulukuussa 2013. Mahdollisimman energiatehokkaat ja elinkaaren huomioivat ekologiset ratkaisut huolehtivat ympäristöstä kentän, rakennuksen ja koneistuksen osalta. Olympiastadiolla on myös kattava jätteenkeräys ja kierrätys. Toimintaa ja elämyksiä ympäristön ehdoilla Kuokkanen katsoo, että urheilun ja tapahtumien areenoiden on herättävä kehittämään ilmastoystävällisempiä toimintatapoja ja teknologioita, kun suuren yleisön ja tapahtumajärjestäjien ilmastotietoisuus ja vaatimukset kasvavat. ”Ilmastonmuutoksen torjuminen koskee kaikkia. Urheilu ja urheilun areenat tai tapahtumien näyttämöt eivät ole tästä mikään poikkeus. Siksi meille on tärkeää, että myös kumppanimme toimivat ilmastoystävällisesti ja kantavat vastuunsa hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia”, Kuokkanen painottaa. Olympiastadionin logistiikkakumppanin, Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Niemi on iloinen Stadionin mukaantulosta. ”Ilmastovastuu on sekä välttämättömyys että valtti. Ilmastoystävällisten palvelujen käyttö tulee lisääntymään koko ajan. Kalustomme fossiilittomuus sekä kattava kierrätysjärjestelmämme tukevat yhteistyötämme.” Niemi40haaste kannustaa yrityksiä ja julkisia toimijoita ilmastotyöhön. Olympiastadionin Kuokkanen välittääkin haasteen paitsi stadionin yhteistyökumppaneille myös kaikille Suomen tapahtuma-areenoille. ”Niemi40haasteen hengessä toivomme, että kaikki tekisivät parhaansa ja asettaisivat itselleen sopivat ja mahdollisimman kunnianhimoiset tavoitteet.” Niemi40haaste kutsuu kaikki toimijat konkreettisiin tekoihin ilmaston puolesta, kokoon tai alaan katsomatta. Niemi40haaste.fi Lisätiedot Juha Niemi, toimitusjohtaja, Niemi Palvelut Oy, 0400 402 307, juha.niemi@niemi.fi

Ari Kuokkanen, johtaja, Olympiastadion, 040 7182381, ari.kuokkanen@stadion.fi

