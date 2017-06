Urheiluseuran ja yhdistyksen palkkiot ja palkat helposti uudella palvelulla

21.6.2017 11:35 | Avoine Oy

Yhdistysten ja urheiluseurojen toiminnasta vastaavat yleensä vapaaehtoiset ja talouden pyörittäminen vaatii aina ylimääräistä vaivaa. Digitaalisen järjestötoiminnan asiantuntijalla Avoine Oy:llä on syksyllä 2016 järjestämänsä asiakaskyselyn pohjalta tietoa yli 800 suomalaisen yhdistyksen ja seuran palkanmaksukäytännöistä.

Palkanmaksu on olennainen prosessi yhdistysten ja urheiluseurojen toiminnassa. Kyselyyn vastanneista urheiluseuroista 67 % ja yhdistyksistä 52 % kertoo maksavansa palkkoja. Yhdistyksistä 45 %:lla maksutapahtumia on alle 20 vuodessa. Urheiluseurat maksavat palkkoja hieman useammin; 55 %:lla kyselyyn vastanneista urheiluseuroista maksutapahtumia on yli 20 vuodessa.

Kun palkanmaksu ei ole aivan rutiinia, tarvitaan avuksi helppokäyttöinen työkalu, jolla yhdistykset ja seurat voivat hoitaa palkanmaksuihin liittyvät lailliset velvoitteet helposti ja turvallisesti. Myös yhteiskunta hyötyy, kun pienimuotoinen työllistäminen järjestöissä on vaivatonta.

Avoine Oy:n tuottamat Sporttisaitti ja Yhdistysavain -palvelut tarjoavat tästä päivästä lähtien palkanmaksupalvelun, jolla on helppo hoitaa palkat ja palkkiot edullisesti.

“Yhdistyksen talouden hoitaminen vaatii usein vapaa-ajan uhraamista ja haluamme, että se hoituu mahdollisimman helposti. Tarjoamme nyt yhdessä Palkkaus.fi:n kanssa palvelun, joka auttaa asiakasyhdistystemme vastuuhenkilöiden arkea”, toteaa Avoine Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Heikkilä.

Urheiluseuran tai yhdistyksen taloudenhoitaja voi maksaa tuomari- tai puhujapalkkiot nopeasti ja vaivattomasti. Myös palkanmaksut työntekijöille onnistuvat ja kaikki lailliset velvoitteet tulevat automaattisesti hoidettua.

Palkan maksaminen onnistuu kätevästi vain yhdellä verkkopankkimaksulla. Palvelu tekee automaattisesti työnantajalta vaadittavat ilmoitukset, tilitykset ja maksut eri tahoille oikea-aikaisesti (esimerkiksi Verohallinnolle, työeläkeyhtiöille ja vakuutusyhtiölle).

”Aikaisemmin palkkioiden ja palkkojen maksaminen vei paljon aikaa, vaati opettelua ja muistamista. Nyt nämä hoituvat paljon nopeammin ja kaikki menee kerralla oikein”, kertoo Pirkanmaan kanteleleirien tukiyhdistys ry.

Sporttisaitti ja Yhdistysavain -palveluilla voi hoitaa monta muutakin yhdistyksen pyörittämiseen liittyvää asiaa, kuten kotisivut, jäsentietojen ylläpidon, laskutuksen, tiedotuksen ja kulukorvaukset. Palvelussa on arkisto kaikista maksetuista palkanmaksuista, palkkioista ja ilmoituksista, jolloin kokonaiskuva on nähtävissä yhdessä paikassa.

Palkanmaksupalvelu maksaa Sporttisaitin ja Yhdistysavaimen maksullisen palvelun käyttäjille neljästä kahdeksaan euroa (sis. ALV 24 %) palkanmaksua kohti. Yhdistys voi myös hankkia lakisääteisen tapaturmavakuutuksen palvelun kautta.

Palvelut löytyvät näiden linkkien kautta:

www.sporttisaitti.com

www.yhdistysavain.fi