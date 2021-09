UROS LIVE -areenan mainosnäyttöjen myynti Outshine Oy:lle

Outshinen toimitusjohtaja Jani Lepistö kertoo tuoreesta sopimuksesta:

”Sopimukseen kuuluu yli 200 digitaalista mainosnäyttöä, ja yhteistyön myötä Outshinen digiverkostosta tulee Tampereen vaikuttavin. Erityisesti kaksi julkisivun LED-jättinäyttöä tuovat mainostajille aivan uudenlaisia elämyksiä, sillä ne ovat kokonsa puolesta kaksi suurinta mainosnäyttöä Pohjoismaissa. Olen ylpeä siitä, että kotimainen Outshine valikoitui kumppaniksi monien vaihtoehtojen joukosta.”

UROS LIVE -areenan mainosnäyttöihin jo solmitut kumppanuussopimukset pysyvät voimassa. Jatkossa mainosmyynnistä vastaa Outshine, joka on UROS LIVE -areenan toimitusjohtaja Marko Hurmeen mukaan erinomainen kumppani tällä saralla:

”Outshine on vastuullinen kotimainen toimija, joka tuntee mainostajien tarpeet kuin omat taskunsa. Yrityksen asiakaslähtöinen toimintatapa ja kunnianhimoiset tavoitteet sopivat loistavasti yksiin myös UROS LIVE -areenan toimintaperiaatteiden kanssa.”

Mainosnäytöt sijaitsevat UROS LIVE -areenan sisä- ja ulkopuolella. Ulkona olevat näytöt on sijoiteltu niin, että ne tavoittavat hyvin laajasti ja pitkältä matkalta myös muut kuin areenalla käyvät ihmiset. Areenan sisätilat ovat auki myös tapahtumien ulkopuolella, sillä areenalle tulee laaja kattaus huipputason palveluita, kuten kasino, hotelli ja ravintolatoimintaa. Pääosin näytöt ovat mainoskäytössä, mutta ne palvelevat yhtä lailla areenan tapahtumia ja niiden avulla tuotetaan areenan kävijöille täysin uudenlaisia kansainvälisen tason elämyksiä. Kaksi suurinta näyttöä ovat kooltaan 200m2 ja 186m2 ja ne sijaitsevat ulkona areenan julkisivussa. Kauimpana areenasta sijaitsevat kaksi näyttöä, kooltaan 15m2 per kappale on jo asennettu käyttöön.

Sopimus astuu voimaan heti ja kaikki UROS LIVE -areenan näytöt käynnistyvät 1.12.2021. Outshinen mainosmyynti on jo käynnistynyt.