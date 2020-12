Usean sairauden hoidon laatua voitaisiin seurata nykyistä tarkemmin jo nyt - tautikohtaiset laaturekisterit edellyttävät pitkäjänteistä valtion rahoitusta

Juhli joulua pienessä porukassa ja vältä ruuhkia – listasimme vinkkejä turvalliseen pyhien viettoon 2.12.2020 09:57:29 EET | Tiedote

Joulu tulee myös tänä vuonna, mutta nyt joulukuun juhlat itsenäisyyspäivästä uuteenvuoteen kannattaa suunnitella mahdollisimman turvallisiksi hyvissä ajoin. ”Jouluna läheisten kanssa vietetty aika on tärkeää, eikä yksin kannata jäädä tänäkään vuonna. Nyt on kuitenkin hyvä juhlia samassa tilassa vain läheisimpien ihmisten kanssa ja käyttää luovuutta muiden tapaamisessa. Ikääntyneiden läheisten kohdalla on tärkeää noudattaa heidän toiveitaan joulunvietosta”, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen. Joulukuun juhlien järjestämisessä tulee muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin korona-aikana. Tärkeintä on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja yrittää huolehtia turvaväleistä. Kasvomaskia voi käyttää, jos siltä tuntuu. Tärkeää olisi myös juhlapyhinä hakeutua testiin lievienkin koronavirukseen sopivien oireiden kanssa ja muuten pysytellä oireisena kotona. Erityisjärjestelyiden lisäksi toisenlainen joulun aika tarjoaa mahdollisuuksia uusien perinteiden ja hyvien muistojen luomiselle. Tänä