Useita asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita Kaavin kunnan sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi 31.1.2022 Kaavin kunnan sosiaalihuollon järjestämisen lainmukaisuutta koskevan valvontapäätöksen.

Kaavin kunnan sosiaalihuollon järjestämisen lainmukaisuudesta ja sosiaalihuollon palvelujen asianmukaisuudesta on tullut Itä-Suomen aluehallintovirastoon useita epäkohtailmoituksia syksystä 2020 lähtien.

Aluehallintovirasto teki Kaavin kunnan sosiaalihuoltoon valvontatarkastuksen etäyhteydellä 1.7.2021. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin Kaavin kunta selviytyy lakisääteisten velvollisuuksiensa hoitamisesta sosiaalihuollon palvelujen järjestämisessä.

Aluehallintovirasto määräsi Kaavin kunnan huolehtimaan viimeistään 29.4.2022 mennessä siitä, että kaikille kunnan sosiaalihuollon asiakkaille ja sosiaalipalveluja hakeneille on tehtynä asianmukaisesti myönteiset tai kielteiset päätökset palveluista. Päätösten tulee perustua asianmukaiseen palveluntarpeen arviointiin. Myös palveluntarpeen arvioinnit on saatettava ajan tasalle 29.4.2022 mennessä.

Lisäksi aluehallintovirasto määräsi Kaavin kunnan huolehtimaan viimeistään 30.9.2022 mennessä siitä, että kunnan sosiaalihuollon asiakkaille ja huostaan otettujen lasten vanhemmille on laadittu asiakassuunnitelmat sosiaalihuoltolain tai erityislakien edellyttämällä tavalla. Samaan määräaikaan mennessä on laadittava omaishoidon tuen piirissä oleville asiakkaille hoito- ja palvelusuunnitelmat.

Aluehallintovirasto antoi huomautukset Kaavin kunnalle sosiaalihuollon asiakasasiakirjamerkintöjen puutteista, lastensuojeluasiakkaiden tapaamisten laiminlyönneistä ja viivästyksistä päätösten toimeenpanossa. Lisäksi aluehallintovirasto kiinnitti Kaavin kunnan huomiota riittävään henkilöstömäärään sosiaalihuollon tehtävissä, asianmukaisiin asiakastietojärjestelmiin, asianosaisten kuulemiseen lastensuojelun päätöksenteossa ja yhteydenottoihin vastaamiseen.

Aluehallintovirasto toteuttaa vuosittain valtakunnalliseen tiedonkeruuseen perustuvaa, kaikkia kuntia koskevaa lastensuojelun määräaikavalvontaa. Kaavin kunnan valvontaa on jouduttu jatkamaan seurantajaksolla 1.10.2019–31.3.2020 tapahtuneista viiveistä lähtien, koska tilannetta ei ole saatu kunnassa korjattua. Aluehallintovirasto antoi 3.12.2021 asiassa valvontapäätöksen (ISAVI/4641/2020), jossa se määräsi, että Kaavin kunnan tulee viimeistään 28.2.2022 mennessä saattaa tilanne lainsäädännön edellyttämälle tasolle.

”Kaavin kunnan on tärkeää saattaa sosiaalihuollon asiakkaiden palveluntarpeiden arvioinnit, asiakassuunnitelmat, päätökset ja asiakaskirjaukset viipymättä ajan tasalle myös kuntalaisten tarpeiden kartoittamiseksi hyvinvointialueiden toimintaa ja järjestämisvastuun siirtymistä silmällä pitäen. Asiakkaiden oikeusturvan kannalta keskeistä järjestämisvastuun siirtyessä on se, että kaikille asiakkaille on tehty asianmukaisesti päätökset heille myönnetyistä tai heiltä evätyistä palveluista.”, korostaa ylitarkastaja Taija Liukkonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.