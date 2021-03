Useita siltoja korjataan Itä-Suomessa tänäkin vuonna (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)

Vuonna 2021 Itä-Suomessa peruskorjataan tai uusitaan 26 kpl siltoja. Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa uusitaan muita teräsputkisiltoja ja tehdään myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä. Alueen siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2021 noin 9 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella on 2249 Siltaa, joista 541 on teräsputkisiltoja ja 149 puurakenteisia. Silloista 98 kpl on huonokuntoisia ja alueella on 51 painorajoitettua siltaa.

Suurimmat siltojen uusimis- ja korjaushankkeet vuonna 2021

Etelä-Savo

- Vuorijärven silta maantiellä 381 Mäntyharjulla uusitaan

- Kolppajoen silta maantiellä 15161 Juvalla uusitaan

- Jaakkolansalmen silta maantiellä 15117 Mikkelissä uusitaan

- Sulajärven putkisilta maantiellä 434 Juvalla uusitaan

- Otamonsalmen silta maantiellä 15147 Juvalla uusitaan

- Koholansalmen silta maantiellä 15178 Sulkavalla uusitaan

- Raikuun kanavan silta maantiellä 15395 Savonlinnassa kansirakenne uusitaan



Pohjois-Savo

- Simolan silta maantiellä 16154 Suonenjoella uusitaan

- Mulajärven silta valtatiellä 23 Varkaudessa peruskorjataan

- Kolman silta maantiellä 15325 Joroisissa uusitaan

- Kolmanjoen silta maantiellä 15323 Joroisissa uusitaan

- Uiton silta maantiellä 77 Pielavedellä peruskorjataan

- Syväsalmen silta maantiellä 16441 Kuopiossa peruskorjataan

- Puutossalmen silta I maantiellä 5370 Kuopiossa peruskorjataan

- Puutossalmen pengersilta maantiellä 5370 Kuopiossa peruskorjataan

- Koljonvirran silta valtatiellä 27 Iisalmella peruskorjataan

- Petäysjoen silta maantiellä 16337 Lapinlahdella uusitaan

- Hiiripuron silta maantiellä 5850 Rautavaaralla uusitaan

- Heinäperän silta maantiellä 16073 Kiuruvedellä uusitaan

- Metsäkartanon silta maantiellä 5864 Rautavaaralla uusitaan

- Kaikonpuron silta maantiellä 595 Kiuruvedellä uusitaan

Vuodelta 2020 jatkuu

- Komminselän silta maantiellä 16367 Varkaudessa peruskorjataan vuosina 2020-2021



Pohjois-Karjala

- Matkusjoen silta maantiellä 5285 Nurmeksessa peruskorjataan

- Kuurnan voimalaitoksen tulva-aukot maantiellä 15717 Kontiolahdella peruskorjataan

- Hammaslahden ylikulkusilta maantiellä 484 Joensuussa peruskorjataan

- Porttilan silta maantiellä 15802 Juuassa peruskorjataan

Liitetiedostossa on esitetty sillanrakennuskohteet kartalla.

Hankkeiden aikatauluista ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin urakoiden ratkettua.