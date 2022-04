Uskalla nähdä! -webinaari lapseen kohdistuvan henkisen väkivallan tunnistamisesta

Uskalla nähdä! on Lastensuojelun Keskusliiton, Ensi- ja turvakotien liiton, Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Barnahus-hankkeen yhteinen kampanja, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta lapsen kohtaamasta henkisestä väkivallasta. Webinaari on osa 9.-15.5.2022 toteutettavaa Uskalla nähdä! -kampanjaviikkoa.