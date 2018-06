Uskallathan hymyillä? Suulla on merkitystä ihmissuhteissa

Häpeä omia hampaita kohtaan saa yllättävän monet välttelemään hymyilemistä ja erityisesti nauramista. Hampaiden ulkonäkövirheet ovat korjattavissa, osa jopa pienillä toimenpiteillä.

Hampailla on sosiaalisissa tilanteissa suurempi merkitys kuin arvaammekaan. Kasvokkain keskustellessa huomio kiinnittyy nopeasti suun alueelle. Terveeltä näyttävä suu, siistit hampaat ja hymy luovat positiivisen ensivaikutelman. Hymy ja hampaat ovat valttia treffimarkkinoillakin. Kukapa ei suutelisi mieluummin hoidettua kuin hoitamatonta suuta.

Monta keinoa kauniiseen hymyyn

Kaj Karlsson PlusTerveys Hammaslääkäreistä kohtaa usein vastaanotollaan asiakkaita, jotka kokevat hymynsä kaipaavan korjausta.

- Hampaisiin liittyvä häpeä heikentää itsetuntoa ja aiheuttaa jopa sosiaalista vetäytymistä. Esteettinen hammashoito ei ole turhamaisuutta, Karlsson toteaa.

Häpeän kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sillä hampaiden ulkonäköongelmiin löytyy monia ratkaisuja. Jos jokin kohta omissa hampaissa vaivaa, kannattaa käydä keskustelemassa asiasta hammaslääkärin tai suuhygienistin kanssa.

- Hymyn korjaamiseen löytyy paljon eriasteisia ja -hintaisia toimenpiteitä. Kevyimmillään riittää ammattilaisen tekemä puhdistus. Asteikon toisessa päässä on oikomishoito ja hampaiden korjaaminen laminaateilla tai kruunuilla.

Hampaiden hoidossa ei mennä ulkonäkö edellä, vaan tärkeintä on hyvä terveys. Esteettisiin hoitoihin ei edes ryhdytä ennen kuin suu on terve.

Aito hymy on kaunis

Karlsson on huomannut, että hoidon jälkeen monien asiakkaiden itsetunto on kohentunut ja heillä on rohkeutta hymyillä leveämmin.

- Tärkeintä ovat terveet hampaat ja ikenet. Kaikilla ei tarvitse olla hohtavan valkoisia täydellisen suoria hampaita. Tasapainoinen, vaaleahko hammasrivistö tekee parhaan vaikutuksen.

Hymy ei ole kuitenkaan vain hampaita. Kaunein hymy ulottuu silmiin asti ja saa kasvotkin säteilemään.