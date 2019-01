Uskonnonvapauden rajoja pohditaan Eduskunnan kirjastossa

Mitä uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus tarkoittavat? Mitä on uskonnon tai katsomuksen vaikuttavuus tämän päivän yhteiskunnassa? Toteutuuko uskonnon- ja katsomuksen vapaus Suomessa? Tulisiko uskonnon- ja katsomuksen vapautta rajoittaa?

Näitä polttavia kysymyksiä tarkastellaan Helsingissä keskiviikkona 6.2. Eduskunnan kirjastossa Aurora-salissa, Aurorankatu 6, järjestettävässä seminaarissa kello 10–13. Uskonnonvapaus – missä menee raja? -seminaarissa alustavat Helsingin yliopiston globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori Elina Vuola sekä uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho. Tämän lisäksi puheenvuoron käyttää yhdysvaltalaisen The International Religious Liberty Association:n pääsihteeri Dr. Ganoune Diop.

Seminaarissa eri uskontojen ja katsomusten jäsenet voivat nostaa esille itselleen tärkeitä asioita ja asettaa kysymyksiä eduskuntaryhmien edustajille paneelikeskustelussa. Tapani Ruokasen vetämässä paneelissa kahdeksan puolueen edustajat vastaavat kiperiin kysymyksiin muun muassa uskonnon näkymisestä julkisessa tilassa, lapsen oikeudesta omaan uskontoon, uskonnonopetuksesta ja lainsäädännöstä. Paneeliin ovat eduskuntaryhmistä ilmoittautuneet mukaan Eva Biaudet (RKP), Simon Elo (sin), Sari Essayah (KD), Anna Kontula (vas), Katri Kulmuni (kesk) Elina Lepomäki (kok), Pilvi Torsti (SDP) ja Ozan Yanar (vihr).

Yhteiskunnallinen tilanne motivoi

Uskonnon- ja katsomuksen vapauden teema on noussut esiin tilaisuuden järjestäjien tekemässä työssä viime vuosien aikana. Tärkeimpänä motivaationa tapahtumalle on yhteiskunnallinen tilanne, jossa uskonnonvapautta ja ihmisen arvoa kyseenalaistetaan.

Uskonnon- ja katsomuksen vapauden voidaan katsoa muodostuvan kolmesta osasta: positiivisesta uskonnonvapaudesta, negatiivisesta uskonnonvapaudesta ja yhdenvertaisuudesta. (1) Positiivinen uskonnonvapaus on vapautta tunnustaa ja harjoittaa uskontoaan sekä elää sen mukaisesti. (2) Negatiivinen uskonnonvapaus puolestaan tarkoittaa vapautta uskonnosta. (3) Kolmantena on edellytys esivallan suhtautumisesta kaikkiin uskonnollisiin ja katsomuksellisiin ryhmiin yhdenvertaisesti.

SVKN on kokenut, että juuri protestanttisten kirkkojen uskonpuhdistuksen perillisinä olisi tärkeää pyrkiä tuomaan esiin uskonnon- ja katsomuksen vapauden merkitys yhteiskunnassa. Uskonnon- ja katsomuksen vapauteen liittyvien kysymyksien tärkeys näkyy myös siinä, että huomattava osa Suomen uskonnollisista ja katsomuksellisista yhteisöistä on halunnut osallistua tapahtuman järjestelyihin ja toteuttamiseen. Myös yhdenvertaisuuteen ja siihen pyrkimiseen liittyvä keskustelu on ajankohtainen suomalaisessa kontekstissa.

Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Suomen Vapaakristillinen Neuvosto (SVKN) ja se toteutetaan yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n, Frikyrklig Samverkan FS rf:n, Suomen Ekumeenisen Neuvoston, USKOT-foorumin, Helsingin seurakuntayhtymän ja eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän kanssa.

Lisätietoja: SVKN:n hallituksen varapuheenjohtaja Kalervo Aromäki, p. 040 703 80 40