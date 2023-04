Uskonto, politiikka ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan: Mitä tekemistä niillä on lojaalisuuden kanssa? Siitä keskustellaan Tiedekulmassa 27.4.

Paikka: Tiedekulman Stage (Yliopistonkatu 4)





Aika: 27.4.2023 klo 17:30 - 19

Ohjelma

Religion, Politics and Competing Loyalties: Reflections on the Russian Invasion of Ukraine

Puhujat: tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg, Isä Heikki Huttunen, Erkko-professori Mona Siddiqui (tutkijakollegium & Edinburghin yliopisto)

Kansakunnan itsetunto rakentuu usein poliittisten ja uskonnollisten lojaliteettien ympärille, mutta kaikissa konflikteissa syntyy uusia liittoumia, jotka uhkaavat maailmanjärjestystä ja lisäävät uskonnollisia jännitteitä. Silloin politiikasta ja uskonnosta tulee erottamattomia. Professori Mona Siddiquin juontamassa englanninkielisessä yleisötilaisuudessa keskustellaan näistä aiheista yhdessä Professori Tuomas Forsbergin ja Isä Heikki Huttusen kanssa. Tilaisuus on englanninkielinen.

Puhujista:

Tuomas Forsberg on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja. Hän on virkavapaalla Tampereen yliopistosta, jossa hän toimii kansainvälisten suhteiden professorina. Forsbergin viimeisimmät tutkimusprojektit ovat käsitelleet ulkopolitiikan psykologisia teorioita, Venäjän kulttuurista valtiovoimaa ja Ukrainan sotaa.

Isä Heikki Huttunen toimii Suomen ortodoksisen kirkon pappina Helsingin Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Isä Heikki on tunnettu työstään uskontojen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä, ja hän on toiminut useissa kansainvälisissä ja ekumeenisissa tehtävissä. Näitä ovat muun muassa hänen roolinsa Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteerinä, Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteerinä ja Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean jäsenenä. Tällä hetkellä hän on puheenjohtaja USKOT-foorumissa, joka on kuuden Suomessa vaikuttavan maailmanuskonnon kattojärjestö.

Mona Siddiqui on islamin ja uskontojen välisen tutkimuksen professori ja Edinburghin yliopiston apulaisrehtori. Vuosina 2022–2023 hän toimii vierailevana Jane ja Aatos Erkko -professorina Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Hänen tutkimuksensa käsittelee islamilaista lakia ja etiikkaa sekä kristittyjen ja muslimien välisiä suhteita. Hänen nykyiset kansainväliset projektinsa tutkivat kiitollisuutta ja uskollisuutta kristillisessä ja islamilaisessa ajattelussa. Siddiqui tunnetaan kansainvälisesti julkisena keskustelijana ja BBC:n ohjelmien vakiovieraana. Hän on Edinburghin kuninkaallisen seuran jäsen (Fellow of the Royal Society of Edinburgh) ja Yhdysvaltain taide- ja tiedeakatemian jäsen (Fellow of the American Academy of Arts and Sciences). Siddiquille on myönnetty Britannian ritarikunnan OBE-tunnustus sekä Canterburyn arkkipiispan Hubert Walter -palkinto hänen uskontojenvälisestä työstään.

