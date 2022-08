Utön vesillä tutkitaan riskihylkyä

KORJATTU TIEDOTE: Valtakunnallisen sinileväkatsauksen yhteenveto kesä–elokuu 2022: Merellä havaittiin tänä kesänä runsaasti sinilevää, järvien sinilevätilanne pysyi viime vuosien tasolla 25.8.2022 15:01:59 EEST | Tiedote

Kuluneen kesän sinilevätilanne on vaihdellut muuttuvien sääolosuhteiden mukaan. Merialueiden ja järvien sinilevämäärät olivat huipussaan kesän lämpimimpinä ajanjaksoina heinäkuun ja elokuun puolivälissä. Heinä–elokuun taitteen viilentyneet säät hillitsivät sinileväkukintoja hetkeksi. Järvillä kesän sinilevätilanne pysyi aikaisempiin vuosiin nähden varsin tyypillisenä. Alueellinen vaihtelu on ollut kuitenkin suurta, ja valtakunnallisen sinileväseurannan runsaimmat havainnot keskittyivät muutamaan runsasravinteiseen järveen. Merialueiden sinileväkukintojen riskiennuste toteutui, ja sinilevää havaittiin runsaasti erityisesti lounaisilla, eteläisillä ja läntisillä merialueilla. 22.8. alkaneella viikolla sinilevää on esiintynyt edelleen melko runsaasti merellä ja järvillä.