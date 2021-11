Utopia ei ole kadonnut vaan muuttanut muotoaan

Väitöstutkimus valottaa rahapolitiikkaa, joka vaikuttaa myös kuluttajan kukkaroon 23.11.2021 14:30:00 EET | Tiedote

Rahapolitiikka on yksi keskeisimmistä talouspolitiikan osa-alueista. Se on ollut erityisen paljon esillä vuonna 2007 alkaneen globaalin finanssikriisin jälkeen, kun useat keskuspankit ovat ottaneet käyttöönsä epätavanomaisia rahapolitiikan välineitä. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan rahapolitiikka on tälläkin hetkellä erityisen ajankohtaista, kun keskuspankit pyrkivät maailmanlaajuisesti hillitsemään koronaviruspandemiasta koituvia haitallisia talousvaikutuksia.