Uudellamaalla jatketaan kokoontumisrajoituksia 12.9. asti - STM:n uuden ohjauksen vaikutuksia arvioidaan ensi viikolla

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan nykyisiä kokoontumisrajoituksia jatketaan Uudellamaalla 12.9.2021 asti. Päätös koskee muita Uudenmaan kuntia paitsi pääkaupunkiseutua, jossa on voimassa tiukempia rajoituksia. Sosiaali- ja terveysministeriön 19.8.2021 antaman ohjauksen vaikutusten arviointia rajoituksiin jatketaan ensi viikolla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen kokoontumisrajoituksista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Päätös koskee muita alueen kuntia paitsi pääkaupunkiseutua, jossa on voimassa tiukemmat rajoitukset. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtama koronakoordinaatioryhmä on suositellut kokoontumisrajoitusten jatkoa vaikeutuneen epidemiatilanteen vuoksi. Uusi päätös on voimassa 27.8.-12.9.2021 ja tulee siis voimaan heti edellisen päätöksen voimassaolon umpeuduttua.

Päätöksen mukaisten kokoontumisrajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Aluehallintovirasto seuraa epidemiatilanteen kehitystä ja arvioi päätösten välttämättömyyttä jatkuvasti yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön uusimman, 19.8.2021 lähetetyn ohjauskirjeen sisältöä suhteessa rajoituspäätöksiin arvioidaan tartuntatautilain mukaisten asiantuntijatahojen kanssa niin nopeasti kuin se on mahdollista. Mahdollisia uusia päätöksiä ei tulla tekemään ennen ensi viikkoa.

Tartuntatautilain mukaisia kokoontumisrajoituksia voi määrätä aluehallintoviraston lisäksi kunta omalla alueellaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston rajoituspäätös on epidemian torjunnan hybridistrategian mukaisesti tehty lievin mahdollinen alueellisen kokonaistilanteen huomioiva päätös (ns. kiihtymisvaiheen pohjapäätös). Osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kunnista on leviämisvaiheessa, osa kiihtymisvaiheessa. Hus-alueen koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 17.8.2021, että leviämisvaiheeseen siirtyneet pääkaupunkiseudun ulkopuoliset kunnat tekevät alueellisen harkinnan perusteella tarvittavat lisäpäätökset.

Lisätietoa:

Medialle

aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen, p. 0295 016 564 (lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö)

etunimi.sukunimi@avi.fi