Uudellamaalla tiet kärsivät vaihtelevan säätilanteen aiheuttamista päällystevaurioista

Päällystevauriot syntyvät, kun terminen talvi muuttuu vesikeliksi ja lämpötila sahaa plusasteiden ja pienen pakkasen välillä. Ilmastonmuutoksen myötä päällystevauriot ovat lisääntyneet.

"Etelä-Suomessa talvet ovat nykyään vetisiä, minkä vuoksi tiestöä joudutaan paikkaamaan talvisaikaan todella paljon", kertoo ELY-keskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.

Etenkin Uudellamaalla tilanne on kriittinen ja päätieverkko on kärsinyt pahasti. Esimerkiksi Kehä I:llä ja Kehä III:lla on molemmilla ja isoja ongelmia. Käytännössä koko pääkaupunkiseutu on kärsinyt tieverkon reikiintymisestä.

"Hätäensiapuna päällysteen reikä paikataan öljysoralla, pysyväispaikkaus valuasfaltilla saadaan myöhemmin keväällä tehtyä, koska asfalttiasemat ovat talvella kiinni. Päällysteen isompien reikien vuoksi lasketaan nopeutta ja laitetaan varoitusmerkit päällystysvaurioista tienkäyttäjiä varoittamaan", Aaltonen sanoo.

Tilanteesta ollaan ELY-keskuksessa selvillä sen ansiosta, että pääurakoitsijoiden työnjohto ajaa tieverkkoa päivittäin läpi. Myös maanteiden hoidon projektipäälliköt valvovat tilannetta. Lisäksi tienkäyttäjiltä toivotaan ilmoitusta päällysteen rei'istä Tieliikennekeskukseen.

Myös vauriot tielläliikkujien ajoneuvoon ovat mahdollisia. Tämän vuoksi kannattaakin tarkkailla päällystevauriomerkkejä ja ajaa alennettua nopeutta. Jos vaurio ajoneuvoon on aiheutunut tienpitäjän virheestä, voi korvausta anoa ELY-keskukselta.