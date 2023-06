Uudeltamaalta tunnistettiin kaksi Helmi-keskittymää

Helmi-ohjelman seurantaryhmä tunnisti ensimmäiset Helmi-keskittymät kesäkuun alussa. Viidestä tunnistetusta keskittymästä kaksi sijaitsee Uudellamaalla. Helmi-keskittymien tarkoituksena on kohdentaa Helmi-ohjelman toimenpiteitä toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi ja aktivoida toimijoita erityisesti näillä alueilla. Tällä pyritään mahdollistamaan luonnonmonimuotoisuuden turvaamisen ekologinen ja taloudellinen vaikuttavuus.

Esitykset keskittymistä tehdään alueilla

Helmi-keskittymät esitetään Helmi-ohjelman valtakunnalliselle seurantaryhmälle alueellisten yhteistyöryhmien toimesta. Uudenmaan yhteistyöryhmässä saatiin työ hienosti käyntiin. Se esitti seurantaryhmälle kolmea keskittymää, joista tunnistettiin kaksi. Myös kolmas, Keski-Uudellemaalle sijoittuva keskittymä sai positiivista palautetta, mutta esitykseen pyydettiin vielä muutamia tarkennuksia. Uudenmaan alueellinen Helmi-yhteistyöryhmä edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvää työtä laajalla toimijajoukolla.

- Helmi-keskittymien alueella on tarkoitus aktivoida mukaan myös muita sidosryhmiä vaikuttavaan luonnon monimuotoisuuden edistämistyöhön.

Koskenkylänjokilaakso

Pyhäjärvestä Pernajanlahdelle ulottuva Koskenkylänjokilaakson Helmi-keskittymä on monipuolinen kokonaisuus järvimaisemia, virtavesiä koskineen, lintuvesiä ja perinnebiotooppeja. Vesistöjen ja perinnebiotooppien hoidon lisäksi alueella on tunnistettavissa metsiin liittyviä luonnonarvoja ja hoitotarpeita. Alueella on jo toteutettu luonnonhoitotöitä laidunnuksina, lintuvesien kunnostuksina sekä virtavesien osalta erityisesti kalataloudellisina kunnostuksina.

Hankoniemen Helminauha

Hankoniemelle tunnistettu Helmi-keskittymä kattaa Hankoniemen ”jalkaterän” maa-alueet ja sitä ympäröivät merialueet saarineen. Alueella esiintyy monipuolisesti erilaisia elinympäristöjä, joista monet ovat jo hoidon piirissä. Silti hoitotarvetta alueella on edelleen ja alueella toimivien tahojen yhteistyötä lisäämällä toimien vaikuttavuutta saadaan nostettua.

Helmi-ohjelman toimet suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa

Maanomistajille Helmi-ohjelman toimenpiteet ovat vapaaehtoisia. Kun kohteilla tunnistetaan hoitotarvetta, neuvotellaan maanomistajien kanssa eri kunnostusvaihtoehdoista. Maanomistajien oma osallistuminen suunnitteluun ja hoitotöiden toteutukseen vaihtelee kohteittain ja maanomistajittain. Helmi-ohjelman luonnonhoidon toimenpiteitä tehdään niin suojelualueilla kuin niiden ulkopuolella.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.