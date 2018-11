Uuden ajan kirjasto Oodi aukeaa itsenäisyyspäivän aattona

Helsingin keskustakirjasto Oodi avaa ovensa yleisölle 5.12. kello 8, päivää ennen Suomen 101-vuotissyntymäpäivää. Arkkitehtitoimisto ALAn suunnittelema uuden ajan kirjasto on oodi suomalaiselle sivistykselle, tasa-arvolle ja ilmaisunvapaudelle. Oodi tarjoaa kaikille avoimen, julkisen kaupunkitilan Kansalaistorilla, aivan Eduskuntataloa vastapäätä.

Keskustakirjasto Oodi on elävä ja toiminnallinen kohtaamispaikka, jonne odotetaan 2,5 miljoonaa kävijää vuodessa. Oodi tarjoaa kävijöilleen paikan oppia uutta ja kehittää omaa osaamistaan tarjoamalla tietoa, tiloja sekä uusinta teknologiaa vapaasti kaikkien käyttöön.



”Oodi symboloi yhteiskuntamme tärkeimpiä arvoja, kuten koulutusta, sivistystä, tasa-arvoa ja avoimuutta. Näiden arvojen edistäminen on erityisen tärkeää tässä epävarmuuden leimaamassa ajassa. Oodi ankkuroi meidät demokratian puolustuksen etuvartioon”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.



”Yleisen kirjaston tarina on yhteisen Suomen tarina. Tarinassa on nyt alkamassa Oodin aika. Kirjasto lahjana Suomen itsenäisyydelle symboloi suomalaista sivistysihannetta ja kuvastaa aivan erityistä suhdettamme kirjastolaitokseen”, kuvaa eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.



Kirjastot ja demokratia kuuluvat vahvasti yhteen. Vuoden 2017 kirjastolain mukaisesti Oodi edistää elinikäistä oppimista, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Demokratian merkityksestä kertoo myös Oodin sijainti vastapäätä Eduskuntataloa.



“Oodi sijaitsee Helsingin sydämessä ympärillään modernin liberaalin demokratian instituutiot: eduskunta, vapaa lehdistö, taide ja museot”, sanoo apulaispormestari Nasima Razmyar. ”Toivon, että Oodi tuo ihmisiä ja instituutioita yhteen sekä luo uutta vuorovaikutusta ja ymmärrystä.”



Yleisten kirjastojen aatteeseen kuuluu idea kirjastosta kulttuurikeskuksena, joka tarjoaa kirjallisuuden ja luotettavan tiedon lisäksi monipuolisia ja innovatiivisia palveluita. Tämä näkyy myös Oodissa, joka on sekä kirjallisuuden talo että monipuolinen kaupunkikokemus. Oodista löytyy perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi esimerkiksi kahvila, ravintola, elokuvateatteri, taidetta, studiotiloja ja kaupunkiverstas.



Oodi asettuu osaksi Helsingin kaupunginkirjaston 37 kirjaston verkostoa, joka takaa, että Helsingissä kirjasto on lähellä. Oodi on uuden ajan kirjasto ja kirjastopalvelujen edelläkävijä, joka toimii suunnannäyttäjänä koko kirjastomaailmalle. Oodissa on esimerkiksi hyödynnetty uusinta robottiteknologiaa, joka vapauttaa kirjastoammattilaiset tekemään töitä asiakkaiden parissa. Palveluita kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa.



”Vaikka rakennus valmistuu, kirjasto itse ei tule koskaan valmiiksi. Oodi ja sen palvelut tulevat aina elämään ja kehittymään”, Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara kertoo.



Oodin tiloja viimeistellään vielä, joten osa tiloista ja palveluista saadaan asiakkaiden käyttöön tulevien kuukausien aikana. Muun muassa Oodin toinen kerros on yleisöltä suljettu 7.−27.12. ja Kino Regina aloittaa toimintansa tammikuussa 2019.



Kolme kerrosta, kolme tunnelmaa



Keskustakirjasto Oodi palvelee kävijöitä aamuvarhaisesta iltamyöhään seitsemänä päivänä viikossa. Oodi koostuu lähes kokonaan yleisölle avoimista tiloista. Sen arkkitehtoninen konsepti perustuu ajatukseen kirjaston toimintojen jakautumisesta kolmeen erityyppiseen kerrokseen, joista jokainen on tunnelmaltaan omanlaisensa.



Ensimmäinen kerros on nopeatempoinen ja muuntuva tila, jossa sijaitsevat erilaisia tapahtumia palveleva avara aula, kirjaston infopiste ja kirjojen palautus sekä kahvila. Tässä kerroksessa sijaitsevia elokuvateatteria ja monitoimisalia voidaan joustavasti käyttää joko aulatilan jatkeena tai niissä voidaan järjestää erillisiä tilaisuuksia.



Oodi on tekemisen ja oppimisen paikka. Toisen kerroksen Kaupunkiverstaalla voi luoda uutta ja tuunata vanhaa. Kaikkien käytössä on laaja valikoima välineitä 3D-printteristä saumuriin ja laserleikkurista tarratulostimeen. Toisessa kerroksessa sijaitsevat myös huippuluokan studiot soittamista, äänittämistä, kuvaamista ja editoimista varten. Lisäksi toinen kerros tarjoaa tiloja opiskeluun ja työskentelyyn.



Oodin kolmannen kerroksen Kirjataivaassa perinteinen kirjastotunnelma kohtaa nykyaikaiset kirjastopalvelut. Kolmas kerros kutsuu lukemaan, oppimaan ja rentoutumaan. Sieltä löytyy 100 000 lainattavaa teosta, kahvila sekä yhdeksän elävää puuta. Lasten maailma tarjoaa mahdollisuuden tarinoihin uppoutumiseen ja mielikuvitusleikkeihin. Eduskuntatalon suuntaan aukeavalla Kansalaisparvekkeella voi kesäkaudella ihailla Töölönlahden puistoa ja kaupungin keskustaa.



Oodi on myös kumppanuuden talo. Saman katon alla asiakkaita palvelevat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin elokuvateatteri Kino Regina, leikkipuisto Loru, Helsinki-Info, kaupunkiympäristön toimialan osallisuustila Brygga sekä EU-tietoa tarjoava EU@Oodi. Kahvila- ja ravintolapalveluita ensimmäisessä ja kolmannessa kerroksessa tarjoaa Fazer. Toimintaa suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Töölönlahden alueen naapureiden eli Nykytaiteen museo Kiasman, Musiikkitalon ja Sanomatalon kanssa.



Oodissa voi osallistua monipuolisiin tapahtumiin ja työpajoihin, seurata luentoja sekä inspiroitua mediataiteesta. Yle Kulttuuri avaa Oodin ohjelmiston kahden kirjailijadokumentin ensi-illalla heti avajaisten jälkeen 7.12., ja Musiikkitalosta tuttu Kohtaamisia-klubi vierailee Oodissa 8.12. Keväällä on luvassa esimerkiksi kirjailijavieraita ja Harry Potter Book Night. Oodi tulee myös olemaan yksi DocPoint-festivaalin keskeisistä tapahtumapaikoista.



Oodi on luotu yhdessä



Oodin ovat rahoittaneet Helsingin kaupunki sekä valtio, jonka myöntämä rahoitusosuus on 30 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannus on 98 miljoonaa euroa. Oodi on ollut Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihanke. Sitä voidaankin pitää valtion ja Helsingin lahjana suomalaisille ja satavuotiaalle Suomelle.



Oodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto ALA ja rakennusurakoinnista YIT. Tammikuussa 2012 julkistettuun avoimeen kansainväliseen arkkitehtuurikilpailuun saapui 544 ehdotusta eri puolilta maailmaa. Marraskuussa 2012 kuusi ehdotusta valittiin kilpailun toiselle kierrokselle, ja kesäkuussa 2013 voittajaksi julistettiin Arkkitehtitoimisto ALA ehdotuksellaan Käännös.



”Kilpailua varten tekemämme suunnitelma vastasi kaupunkilaisten unelmiin arkkitehtuurilla, jonka kaikki halusivat rakentaa. Luonnos alkoi vastustamattomasti muuttua hämmästyttäväksi ja erittäin järkeväksi rakennukseksi, eikä sen poikkeuksellisia ominaisuuksia kyseenalaistettu, koska ne ovat osiaan suurempi kokonaisuus. Nähdäksemme valmis rakennus vastaa kilpailuehdotusta ja alkuperäistä ideaa erinomaisesti, ja maltamme tuskin odottaa, miten kaupunkilaiset ottavat rakennuksen haltuunsa”, kuvaavat Oodia Arkkitehtitoimisto ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston.



YIT aloitti keskustakirjasto Oodin rakentamisen syyskuussa 2015. Taloon sisältyy monia omaperäisiä, rakentajalta erityisosaamista vaativia ainutlaatuisia ratkaisuja, kuten kaksi teräskaarta, joiden varassa rakennus lepää.



”Oodissa ei ole tehty kompromisseja, vaan arkkitehtien suunnitelmia on pyritty noudattamaan uskollisesti”, toteaa Oodin vastaava työnjohtaja Tero Seppänen YIT:ltä. ”Tällaisia rakennuksia ei kukaan tee yksin, vaan avain hankkeen onnistumiseen ja erilaisten haasteiden ratkaisemiseen on ollut osapuolien tiivis yhteistyö. On ollut upeaa johtaa työmaata, jossa on työskennellyt joukko alan parhaita tekijöitä. Luovutamme työpanoksemme tuloksen kaupunkilaisten käyttöön tuleviksi vuosikymmeniksi suurella ilolla.”



Oodia on suunniteltu käyttäjiä kuunnellen ja osallistaen, jotta se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkilaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Vuonna 2012 kerättiin satoja kansalaisten kirjastounelmia, ja osallistuvan budjetoinnin avulla helsinkiläiset saivat jakaa rahaa keskustakirjaston kehitysprojekteihin. Erilaiset asiakasraadit ja kehittäjäyhteisöt ovat vuosien varrella olleet mukana tuomassa käyttäjänäkökulmaa Oodin suunnitteluun. Tulevat käyttäjät ovat päässeet kertomaan mielipiteensä esimerkiksi Oodiin tulevista istuimista ja lehtikokoelmasta. Myös kirjaston nimi valittiin avoimella nimikilpailulla. Nyt avautuva Oodi on kaupunkilaisten talo.



Oodi avaa ovensa ensimmäistä kertaa yleisölle itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta kello 8. Avajaisjuhlat jatkuvat itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta, jolloin luvassa on erityisesti perheille suunnattua ohjelmaa.



Avajaisohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.oodihelsinki.fi/avajaiset



Oodin avajaisia voi seurata 5.12. suorana verkkolähetyksenä osoitteessa www.helsinkikanava.fi



Oodin avajaiset somessa: #oodi #oodihelsinki #onneaoodi

Lehdistökuvat ja pressipaketti: www.oodihelsinki.fi/medialle