Uuden elokuisen kaupunkifestivaali Pointin ohjelma on julkistettu

Pointti – Utelias kansalaisfestivaali 1.–3.8.2019: Uusi, yhteisöllinen kaupunkifestivaali Pointti kutsuu Helsingissä elokuun alussa yleisöä osallistumaan, viihtymään ja ottamaan kantaa. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Pointti tarjoaa torstaista lauantaihin 1.–3. elokuuta Kansalaistorilla, Makasiinipuistossa ja Oodissa elämyksiä, seikkailuja ja tietoa. Ylen ja Helsingin yhteisesti toteuttama festivaali on kaikille avoin ja maksuton.

Kolmena tapahtumapäivänä yleisöllä on tilaisuus kokeilla uutta ja tutkia samalla kiinnostavia kysymyksiä yhdessä julkisuudesta ja Ylen ohjelmista tuttujen tekijöiden kanssa kun suosikkiohjelmat jalkautuvat festivaalille. Yle tekee tapahtumasta suoraa lähetystä niin televisioon, Yle Areenaan kuin radioonkin. Lähetyksiä tehdään vuorovaikutteisesti yhdessä yleisön kanssa.

Aamupilateksesta palauteteokseen ja Kortsufillareihin

Helsingin kaupunki on Pointissa mukana mittavalla ohjelmalla.

Kansalaistorilla voi päivittäin kokeilla monipuolista liikuntaa aamupilateksesta vauvasirkukseen ja yökorikseen. Helsingin kesien klassikkoa, leikkipuistoruokailua, on myös mahdollista testata. Kotoklubilla opetellaan arkielämän suomen kieltä leikkien, liikkuen ja laulaen, toistometodia hyödyntäen.

Osallistuvaan budjetointiin suunnitelmia tehneet kaupunkilaiset kertovat ehdotuksistaan kuinka 4 miljoonaa euroa kannattaisi käyttää Helsingin hyväksi. Asukkaiden kaupungille antamat palautteet saavat kunnianosoituksen ääni-ilmaisuesityksenä. Myös Kortsufillarit ovat mukana Pointissa ja tarjolla on tietoa maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille.

Nuorten Ääni -toimitus haastattelee pormestari Jan Vapaavuorta ja Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilaa.

Sananvapauden aukio avataan

Tapahtuman yhtenä teemana on sananvapaus. Pointti-festivaalilla juhlistetaankin myös Sananvapauden aukion avajaisia. Oodin eteläisen sisäänkäynnin edusta on nimetty Sananvapauden aukioksi. Avajaisten jälkeen Helsingin “speakers corner” on auki kaikille ja koko ajan.

Pointti-kaupunkifestivaali on lisäys Helsingin tapahtumantäyteiseen elokuuhun. Sen sijaintipaikkaa – keskustakirjasto Oodin, Sanomatalon, Kiasman ja Musiikkitalon rajaamaa Makasiinipuiston ja Kansalaistorin aluetta – on kehitetty monipuoliseksi kaupunkitilaksi ja yleisötapahtumien paikaksi.

#pointti2019

Lisätietoja:

Päivi Munther, erityissuunnittelija, Helsingin kaupunginkanslia, puh. 040 334 2045, paivi.munther ( at ) hel.fi