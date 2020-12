Uuden peli- ja oppimisalustan avulla kuka tahansa voi tutustua kvanttiteknologiaan

Tuntuuko, että kvanttitietokoneen olemusta on vaikea käsittää? Tutkijat ovat kehittäneet peli- ja oppimisalustan, jonka avulla kvanttiteknologiaan ja -fysiikkaan tutustuminen on helppoa. Tervetuloa alustan avajaisiin 14.12.!

Kvanttiteknologian ennustetaan olevan seuraava tietotekniikan ja elektroniikan alan innovaatio, joka mullistaa elämämme. Sen taustalla olevaa tieteenalaa, kvanttifysiikkaa, ymmärtävät silti lähinnä vain ne harvat, jotka käyttävät sitä jokapäiväisessä elämässään. Jotta tähän saadaan muutos, avataan 14. joulukuuta uusi oppimis- ja pelialusta, jonka verkossa pidettäviin avajaisiin kaikki ovat tervetulleita.

Suora avajaistilaisuus järjestetään 14. joulukuuta 2020 klo 17.00–19.00 Tiedekulmassa verkkotapahtumana. Tervetuloa!

Avajaistilaisuus sisältää puheenvuoroja, videoita ja pelejä tutkijoilta eri puolilta Eurooppaa. Tilaisuutta isännöivät suomalaiset tiedeviestijät Kari Enqvist ja Esko Valtaoja. Tapahtumassa esitellään uuden sivuston tarjontaa ja annetaan kaikille sopiva hauska johdanto kvanttifysiikkaan.

Kvant­ti­tek­no­lo­gia ja -fy­siik­ka ym­mär­ret­tä­väk­si kai­kil­le

Turun yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet IBM:n ja muiden kumppaneiden tuella maksuttoman ja avoimen verkkosivuston tai tarkemmin sanottuna peli- ja oppimisalustan (QPlayLearn), jonka avulla kuka tahansa voi tutkia kvanttiteknologian taustalla olevia käsitteitä. Sivuston tarkoituksena on tarjota monitasoista koulutusta kvanttifysiikasta ja -teknologiasta kaikille ikään ja taustaan katsomatta.

Verkkosivusto hyödyntää kekseliäitä interaktiivisia työkaluja, joiden avulla oppimisprosessi on tehokkaampi ja hauskempi. Sivustoa voidaan käyttää eritasoisten oppijoiden perehdyttämiseen sisällön tieteellisestä tarkkuudesta tinkimättä.

– Kvanttimekaniikan kehitys on tullut pisteeseen, jossa uusi kvanttiteknologia lisää merkittävästi kykyämme käsitellä tietoa. Siksi on tärkeää kehittää menetelmiä, joilla kvanttifysiikkaa ja -teknologiaa tehdään ymmärrettäväksi koko yhteiskunnalle, sanoo Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kvanttifysiikan professori Sabrina Maniscalco.

– Kehittämämme verkkoalustan avulla kuka tahansa voi tutustua kvanttifysiikkaan. Se tarjoaa eri tasoista sisältöä eri tasoisille kohderyhmille aina alakoulujen oppilaista yliopistojen fysiikan opiskelijoihin.

QPlayLearn-verkkosivusto sisältää pelejä, jotka opettavat kvanttifysiikan perusasioita, sekä maailman johtavien asiantuntijoiden puheenvuoroja, joissa selitetään alan terminologiaa ja käsitteitä helposti ymmärrettävällä tavalla. Sisällön perusajatuksena on, että kvanttifysiikkaan voi tutustua, vaikka ei olisi matemaattisesti lahjakas.

In the Realm of Quan­tum -ava­jais­ten oh­jel­ma

Tie­teen po­pu­la­ri­soin­ti ja kou­lu­tus

17.00–17.05 Puheenvuoro: ”In the Realm of Quantum”, professori Sabrina Maniscalco

17.05–17.10 Videoanimaatio: Mitä kvanttifysiikka on?

17.00–17.25 Puheenvuoro: ”The Importance of Scientific Literacy in our society”, emeritusprofessori Kari Enqvist

17.25–17.40 Puheenvuoro: ”How do we talk science with people with different views and background?”, emeritusprofessori Esko Valtaoja

17.40–17.50 Kvanttivisa: Esko vastaan Kari, Kari vastaan Esko

17.50–18.00 Tervehdys kvanttitieteen tutkijoilta

Zoom-yhteys professoreihin Zambrini (Palma de Mallorca, Espanja), Maccone (Pavia, Italia), Chiofalo (Pisa, Italia), Parigi (Pariisi, Ranska) ja Verrucchi (Firenze, Italia).

QPlay­Learn-alus­tan esit­te­ly

18.00–18.05 IBM Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen

18.05–18.10 Jukka Pekola, kvanttiteknologian huippuyksikön johtaja

18.10–18.20 QPlayLearn-alustan esittely, tohtori Caterina Foti

18.20–18.30 Pelinkehittäjien videoita

18.30–19.00 Paneelikeskustelu, jonka vetäjinä esiintymislavalla toimivat Esko Valtaoja ja Mervi Airaksinen ja johon osallistuvat verkkoyhteyden avulla professori Chiara Macchiavello (Euroopan kvanttiteknologian lippulaivaohjelman koulutuskoordinaattori), professori Kai Nordlund (Helsingin yliopison matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani), tohtori James Wootton (tutkija, IBM Zürich), professori Andrea Ferrara (luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, Scuola Normale Superiore di Pisa, Italia), tohtori Marcos Valdes (Virtual Immersions in Science, Italia), tohtori Himadri Majumdar (kvanttiteknologiasta vastaava päällikkö, VTT), Natasha Skult (MiTalen toimitusjohtaja, IGDA Finlandin hallituksen puheenjohtaja), professori Ilkka Tittonen (Aalto-yliopiston kvanttiteknologian kandidaattiohjelman koordinaattori)

Tapahtuma päättyy klo 19.00.

Kat­so esi­merk­ke­jä vi­deoi­na

QPlay­Learn-verk­ko­si­vus­to (toi­mii ava­jais­ten jäl­keen)

www.qplaylearn.com

Li­sä­tie­to­ja

Professori Sabrina Maniscalco, sabrina.maniscalco@helsinki.fi

Tutkijatohtori Caterina Foti, caterina.foti@aalto.fi