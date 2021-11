Uuden professorin erityisalueena laskennallinen tilastotiede ja satunnaisuuteen perustuvat menetelmät

Professuuri sijoittuu matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Viholan erityisaluetta on laskennallinen tilastotiede, erityisesti satunnaisuuteen perustuvat menetelmät (ns. Monte Carlo -menetelmät). Viholan tutkimus sijoittuu soveltavan todennäköisyysteorian ja tilastotieteen välimaastoon. Hän on analysoinut ja kehittänyt menetelmiä erityisesti Bayes-tilastotieteen tarpeisiin, ja niitä on käytetty esimerkiksi taloustieteen, epidemiologian ja ilmastonmuutoksen tutkimuksessa.

Matti Vihola on kansainvälisesti tunnettu tutkija ja hänellä on laaja kansainvälinen verkosto. Hän on käynyt tutkimusvierailuilla mm. Cambridgen ja Bristolin yliopistoissa ja Alan Turing -instituutissa, ja hänellä on kontakteja ja tutkimusyhteistyötä alan kärkitutkijoiden kanssa.

Vihola on saanut merkittävästi kilpailtua tutkimusrahoitusta, mm. useita Suomen Akatemian hankkeita, ja hänen roolinsa matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on tärkeä. Hän on Scandinavian Journal of Statistics -lehden Associate Editor.

Vihola on väitellyt tohtoriksi vuonna 2010 Jyväskylän yliopistossa, jossa hänellä on myös tilastotieteen dosentuuri. Jyväskylän yliopistossa Vihola on työskennellyt tilastotieteen apulaisprofessorina vuodesta 2017 lähtien ja sitä ennen mm. tutkijatohtorina ja akatemiatutkijana. Lisäksi hän on työskennellyt apulaisprofessorina Oxfordin yliopistossa Isossa-Britanniassa.