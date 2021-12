Uuden RS Nordic -sarjan kirkas valkoinen väri sopii moderniin sisustamiseen

ELKO-tuoteperheeseen lanseerataan sarja, joka on kirkkaan valkoista, skandinaavista muotoilua.

RS Nordic -sarja sopii erinomaisesti asuntorakentamisen nykytrendeihin.

ELKO-sarja esiteltiin jo yli 30 vuotta sitten ja se on säilyttänyt suosionsa vuosikymmenien ajan muun muassa hyvän asennettavuutensa vuoksi.

Schneider Electric lanseeraa ELKO-tuoteperheeseen uuden RS Nordic -sarjan. Moderni RS Nordic sopii täydellisesti nykyajan koteihin: sarjassa yhdistyy RS16-sarjasta tuttu hyvä asennettavuus ja uusi kirkkaan valkoinen väri, joka on käytössä myös Exxact-sarjassa.

RS Nordic on kehitetty vastaamaan nykyisiä rakentamisen suuntauksia ja väristandardeja. Se antaa entistä enemmän valinnanvaraa sekä pieniin että suuriin projekteihin.

– Uutta RS Nordic -sarjassa on nimenomaan sen kirkkaan valkoinen väri. RAL 9003 vastaa listoissa, ovissa ja ikkunanpuitteissa vakiona käytettävää valkoista. Näin uuden sarjan tuotteet myötäilevät asuntorakentamisen nykysuuntauksia, joiden mukaan kalusteiden halutaan erottuvan seinästä, kertoo Schneider Electricin tuotepäällikkö Eetu Mäkelä.

Vanha RS16-sarja ei poistu uuden sarjan myötä, vaan sitä saa edelleen uutuuden rinnalla.

– Uusi tuotesarja on panostus ELKO-tuoteperheen kehitykseen. ELKOlla on pitkä pohjoismainen historia ja se on erittäin hyvä ja pidetty asuntorakentamisen perussarja, kuvailee Mäkelä.

RS Nordic -sarjaan tulee 135 uutta tuotetta. Sarja pitää sisällään uppo- ja pinta-asennustuotteet sisätiloihin sekä IP44- ja IP55-tuotteet kosteisiin tiloihin ja laajasti lisäosia. Sarjasta on saatavilla myös uusia teknisiä vaatimuksia täyttäviä tuotteita, kuten himmentimiä ja USB-lataustuotteita.

30 vuotta skandinaavisia perinteitä

– ELKO on ollut vuosikymmenien ajan luonnollinen osa uutta rakentamista ja kunnostamista. Skandinaavinen muotoilu inspiroi tuotteiden toteutusta jo yli 30 vuotta sitten, kun RS-sarja ensimmäisen kerran esiteltiin, kertoo Mäkelä norjalaisesta tuoteperheestä.

Käytettävyys yhdistettynä houkuttelevaan ulkonäköön pysyy edelleen keskiössä, kun RS-sarjaa kehitetään.

– ELKO-sarjoissa näkyy pinta-asennustuotteiden suosio. Ne ovat siroja ja asennettavuudeltaan parhaita. Norjassa ELKO on premium-tuote, joten niiden myötä Suomen markkinoille saadaan norjalaista laatuajattelua edullisempaan hintaan, Mäkelä toteaa.

Ympäristöystävällinen RS Nordic -sarja noudattaa Schneider Electricin tuotteiden perusarvoja eli läpinäkyvyyden ja kestävän kehityksen mukaista ajattelua.

Lisätietoja:

Eetu Mäkelä, tuotepäällikkö, Schneider Electric

Puh. 050 407 1404, eetu.makela@se.com