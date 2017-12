Uuden Santalahden ensimmäisen kohteen asunnot ennakkomarkkinointiin

Kaupunkiasujan unelmapaikalla sijaitsevan Tampereen Santalahden ensimmäisen kohteen ennakkomarkkinointi on alkanut vauhdikkaasti. Asunto Oy Tampereen Pisparannan Ariellen asunnot kiinnostivat asunnonostajia niin paljon, että parin viikon jälkeen kohteen varausaste on jo 70 %. Hankkeen rakennustyöt tulevat käynnistymään keväällä 2018.

Asunto Oy Tampereen Pisparannan Ariellen monipuolisen asuntojakauman kruununjalokivenä ovat sen kattohuoneistot, joihin kuuluu oma kattoterassi. Rakennus on suunniteltu niin, että upea järvimaisema Näsijärvelle aukeaa mahdollisimman monesta suunnasta. Yhteensä kohteeseen valmistuu 101 asuntoa, ja sen huoneistojakauma ulottuu aina pienemmistä loft-tyylisistä asunnoista reilusti yli 159,5 m2 4-5 huoneen kattohuoneistoon.

”Asunnot on suunniteltu kaikenikäisille ihmisille ensiasunnon ostajista lapsiperheisiin ja senioreihin. Lähellä sijaitseva venesatama ja tuleva rantapuisto tuovat asukkaille harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet lähelle”, kertoo YH Kodit Oy:n rakennuttajapäällikkö Petro Saraste.

Viihtyisän suojaisat korttelipihat sekä puistomainen vehreys luovat puitteet luonnonläheiseen arkeen, vaikka Tampereen keskusta onkin kätevästi saavutettavissa niin kävellen, pyörällä, omalla autolla, bussilla tai tulevina vuosina ratikallakin.

”Uusi Santalahti on historiamme suurin aluerakennushanke. Alueelle rakennetaan uutta vanhaa kunnioittaen ja kunnostaen. Myös Santalahteen ulottuva uusi raitiotie lisää alueen vetovoimaa entisestään”, kertoo Pohjola Rakennus Oy Hämeen toimitusjohtaja Miikka Routama.

Aluerakennushankkeen myötä Santalahti herää uuteen elämään. Vanhasta teollisuusalueesta syntyy moderni rantakaupunginosa, jonka asukkaat pääsevät Tampereen keskustan kylkeen ja Näsijärven naapuriin. Lähes kahden tuhannen kodin asuinalueen rakentaminen on jo alkanut esivalmistelevilla työvaiheilla.Valmistuttuaan Santalahti mahdollistaa uudenlaisen kaupunkiasumisen, sillä moderniin Santalahteen tuovat ajallista syvyyttä alueelle jäävät, teollisuushistoriaa edustavat rakennukset. Muuten kaikki on uutta, ja alueen asukkaat tulevat olemaan osa Tampereen uudistumista ja kehittymistä.

Asunto Oy Tampereen Pispanrannan Ariellen rakentaminen käynnistyy keväällä 2018 ja sen on määrä valmistua loppuvuodesta 2019.

