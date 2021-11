Uuden tutkimuksen mukaan M-Filesin metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alusta tuottaa lähes 270 % sijoitetun pääoman tuoton.

Marraskuussa 2021 Forrester Consultingin M-Filesin toimeksiantona teettämässä tutkimuksessa The Total Economic ImpactTM of M-Files todetaan, että M-Filesin metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alusta voi tuottaa keskisuurille ja suurille asiakkaille lähes 270 prosentin sijoitetun pääoman tuoton (ROI, Return on Investment) kolmen vuoden aikana. Lisäksi Forresterin tutkimuksessa todetaan, että tutkimuksen kohteena olleet M-Filesia käyttävät yritykset ovat saaneet keskimäärin 4,5 miljoonan euron hyödyn liiketoiminnalle. Tämä koostuu paremmista dokumentointi- ja hakutoiminnoista, parantuneista vaatimustenmukaisuus- ja auditointiprosesseista sekä kasvaneesta liikevaihdosta. Tutkimuksessa todetaan myös, että asiakkaat saavuttivat 3,25 miljoonan euron nettonykyarvosäästön (NPV, Net Present Value).

Tutkimuksen mukaan "organisaatioilla oli käytössään perinteisiä dokumenttien- ja tiedonhallintaratkaisuja aiemminkin, mutta ennen M-Filesin käyttöönottoa ne kamppailivat silti epäjärjestyksessä olevan dokumentaation ja dokumenttien paikantamisen ja jakamisen kanssa. Lisäksi yrityksillä oli vaikeuksia turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusstandardien täyttämisen sekä tehokkaiden dokumentointiprosessien käyttöönoton kanssa."

Forresterin The Total Economic Impact™ (TEI) -tutkimus osoittaa monia mitattavissa olevia hyötyjä, joita M-Filesia käyttävät yritykset ovat saavuttaneet. Esimerkkejä näistä asiakashyödyistä ovat:

Dokumenttien luokittelun ja indeksoinnin parantuminen 60 prosentilla

Dokumenttien ja tietojen 40 prosenttia tehokkaampi haku

Vaatimustenmukaisuus- ja auditointiprosessit paranivat jopa 25 prosenttia

Lisäliikevaihtoa paremman dokumentoinnin ansiosta

Forrester kehitti analyysia varten asiakashaastatteluista kerättyihin tietoihin perustuvan keskiverto-organisaation, joka kuvastaa M-Files-teknologiaan investoimisen taloudellisia kokonaisvaikutuksia. Tulokset osoittavat, että tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden hakutoiminnot paranivat merkittävästi ja tuottavuus sekä yhteistyö nousivat uudelle tasolle. Eräs asiakas totesi: "Aiemmassa dokumenttienhallintajärjestelmässämme saman dokumentin saattoi tallentaa kuusi eri kertaa. Se ei ollut yhtä tehokasta kuin M-Filesissa, jossa dokumentti tallennetaan vain kertaalleen ja on monia eri tapoja löytää se."

"Forresterin tutkimus vahvistaa, että ainutlaatuinen metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alustamme tarjoaa asiakkaillemme paremman käytettävyyden, työntekijöiden tyytyväisyyden ja paremman asiakaskokemuksen. Tutkimuksen mukaan asiakkaat saavuttivat M-Filesin avulla 3,25 miljoonan euron nettonykyarvosäästön. Tämä on kehittyneiden työnkulkujen, automatisoitujen prosessien, parantuneen yhteistyön sekä tehottomuuden eliminoinnin ansiota", sanoo M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala.

