Uudenmaan ELY-keskuksen työntekijät vähentäneet merkittävästi työmatkojensa hiilijalanjälkeä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on seurattu systemaattisesti henkilöstön työmatkaliikkumisen tapoja työmatkaliikenteessä vuodesta 2011 lähtien. Seuranta on osa Etevästi ELY:ssä -toimintaa, jolla pyritään pienentämään organisaation hiilijalanjälkeä. Tuorein seurantakysely toteutettiin syksyllä 2022 ja siihen vastasi puolet ELY-keskuksen henkilöstöstä.

Liikkumisen ohjauksella saavutetut kulkutavan muutokset ja päästövähennykset ovat joka kerta ylittäneet asetetut tavoitteet. Niin kävi lähes kaikkien mittareiden osalta tänäkin vuonna. Työmatkojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 83 prosenttia vuodesta 2011. Alussa tavoitteeksi asetettiin, että yksin autolle tehtyjen matkojen silloinen 23 prosentin osuus tippuisi alle 20 prosenttiin. Tavoite on ylitetty reippaasti, sillä nyt osuus on enää neljä prosenttia. Seurantatieto osoittaa, että etätyö on korvannut merkittävän osan työmatkoista. Koronapandemia on vaikuttanut tuloksiin ja vahvistanut niitä, mutta etätyön lisääntyminen on näkynyt seurannassa jo ennen pandemiaa.

Koronan arvellaan vaikuttaneen myös viime aikojen muutoksiin työmatkojen kulkumuodoissa.

”Vuonna 2022 autoilun osuus toteutuneista työmatkoista on hiukan noussut ja joukkoliikenteen käyttö laskenut. En tekisi tästä kuitenkaan suurempia johtopäätöksiä tai pitäisi pientä notkahdusta huolestuttavana. Vuonna 2022 työmatkojen määrä on noin neljäsosa vuoteen 2019 verrattuna eikä kulkutapajakauma ole siksi kovin vertailukelpoinen”, seurannan toteuttaneen Mobinetin toimitusjohtaja Ville Voltti sanoo. Kun toimistolla käydään vähemmän, joukkoliikenteen hinnoittelua ja kertalippujen ostoa voidaan pitää kalliina.

Uudenmaan ELY-keskus selvitti myös työpäivän aikana tehtävien matkojen eli työasiointimatkojen hiilidioksidipäästöt ja kulkumuotojakauman. Päästöt vähenivät vuosina 2019–2021 henkilöautoilun osalta 14 prosenttia, kun taas joukkoliikenteen käyttö loppui käytännössä kokonaan ja päästöt vähenivät 87 prosenttia. Korona-aikana myös lentoliikenne loppui käytännössä kokonaan ja sen päästöt vähenivät 96 prosenttia.

Työmatkoja kävelevien ja pyöräilevien osuus on vuodesta 2011 noussut hiukan. Kokonaisuudessaan sekä kodin ja työpaikan välisten työmatkojen että itse työtehtäviin kuuluvien työasiointimatkojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 86 prosenttia.

Uudenmaan ELY-keskus laatii parhaillaan uutta liikkumissuunnitelmaa ja Etevästi ELY:ssä -ympäristöohjelmaa vuosille 2023–2025. Liikkumissuunnitelma pyrkii edelleen lisäämään pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen käyttö’ työmatkoilla. Suunnitelman laadinnassa on tunnistettu, että kestävää työmatkaliikkumista on edistettävä Uudenmaan alueen ohella kaikkien ELY-keskusten tasolla.

