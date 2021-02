Uudenmaan ELY-keskus etsii toimijoita Helmi-ohjelmakohteiden kunnostuksiin

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Monivuotisessa ohjelmassa kunnostetaan heikentyneitä luonnonympäristöjä, kohteina ovat mm. perinnebiotoopit, lintuvedet, metsäiset elinympäristöt, sekä pienvedet ja rantaluontokohteet. Nyt Uudenmaan ELY-keskus etsii toimijoita kohteiden hoito- ja kunnostustoimenpiteiden toteutuksiin.

Ensimmäinen Helmi-vuosi lähti Uudenmaan ELY-keskuksessa käyntiin Helmi-kohteiden hoitotarpeen arvioinneilla ja kohteiden kartoituksilla. Myös konkreettisia kunnostustoimia päästiin tekemään, mutta kunnostusten volyymi kasvaa tulevien vuosien aikana. Tänä vuonna onkin tarkoitus käynnistää hoitotoimenpiteet kaikkien teemojen osalta ja jatkaa samalla kohteiden kartoittamista.

Perinnebiotooppeja eli erilaisia luonnonlaitumia on hoidon piirissä jo melko runsaasti, mutta on myös paljon kohteita, joita ei enää hoideta. Nyt on tarkoituksena seuloa näiden hoitamattomien kohteiden joukosta ne, joiden laidunnus- tai niittohoitoon palauttaminen on vielä mielekästä ja saada ne jälleen hoidon piiriin.

Lintuvesien osalta kunnostuksissa keskitytään ensisijaisesti Natura-suojeluverkoston merenlahdille ja järville. Niiden lintuja uhkaavat ennen kaikkea umpeenkasvun aiheuttamat elinympäristömuutokset sekä vesialueilla että rannoilla.

Metsäiset elinympäristöt käsittävät laajan joukon hyvin erilaisia kohteita. Kohteiden koko, luontoarvot ja niillä tehtävät hoitotoimet vaihtelevat ja jokainen kohde vaatii omanlaisensa suunnitelman kunnostusten toteuttamiselle. Metsäisten elinympäristöjen kunnostuksissa pyritään parantamaan kohteiden ominaispiirteitä ja monimuotoisuutta. Joissain tapauksissa hoitotoimet kohdistuvat yksittäisen lajin elinolosuhteiden parantamiseen.

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuskohteista suurin osa on purojen kunnostuksia. Niissä palautetaan perattuja uomia lähemmäs luonnontilaa, kivetään koskia ja puretaan patoja. Lähteiden ja muiden pienvesien hoidossa on usein kyse kuivatusojien tukkimisesta ja kohteen luontaisen vesitalouden palauttamisesta.

ELY-keskuksen on tarkoitus hankkia Helmi-ohjelman kunnostuksia ostopalveluna. Kunnostukset vaativat monenlaisia osaajia ja kussakin teemassa on omia erityistoimiaan, vaikka osittain teemat ovatkin päällekkäisiä.



Uudenmaan ELY-keskus etsii toimijoita

- Toteuttamaan perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivausta, vieraslajien torjuntaa, aitojen pystyttämistä, niittoa tai laidunnusta. Kohteet vaihtelevat pienistä kalliokedoista kosteisiin rantaniittyihin.

- Vuokraamaan ja ylläpitämään arvokkaita perinnebiotooppeja laiduntamalla ympäristösopimuksen mukaisin ehdoin.

- Lintuvesien kunnostustoimet osittain samoja kuin perinnebiotoopeilla. Rantaniittyjen hoidon ja puuston raivausten lisäksi lintuvesiä kunnostetaan vesikasvien niitolla, ruoppauksilla, nostamalla järvien vedenpintaa, hoitokalastamalla ja luomalla turvallisia pesimäsaarekkeita vesialueille kaivamalla tai kivilouhetta kippaamalla.

- Metsäisillä kohteilla toteuttamaan sekä konetyönä, että miestyönä erilaisia metsänkäsittelyn toimia, vieraslajien poistokohteilla tekemään mm. niittoja, kitkemistä, ja laajimmilla kohteilla kaivinkonetyönä kokonaisten kasvustojen poistoa.

- Pienvesi ja rantaluontokohteilla töissä tarvitaan kiviainesta sekä konetyötä, mm. virtavesikunnostuksiin tottuneita kaivuriurakoitsijoita.

Uudenmaan ELY-keskus ottaa mielellään vastaan alustavia ilmoittautumisia toimijoilta. Osa kunnostus- ja hoitotöistä tullaan hankkimaan kilpailutuksien kautta ja osa suorahankintoina. Kerro siis meille yrityksestäsi, yritystoiminnastasi, yhdistyksestäsi tai talkooporukasta, joka voisi toteuttaa elinympäristökunnostuksia alueella. Kunnostuksia toteutetaan koko Uudenmaan alueella. Toiminta-alueesi voi siis olla joko koko Uudenmaan laajuinen tai toimintasi voi keskittyä myös pienemmälle alueelle. Voitte ottaa yhteyttä suoraan Uudenmaan ELY-keskukseen puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteystiedot

Perinnebiotoopit:

Luonnonsuojelun asiantuntija

Esko Vuorinen, esko.vuorinen@ely-keskus.fi, 0295 021 151

Lintuvedet:

Lintuvesikoordinaattori

William Velmala, william.velmala@ely-keskus.fi, 0295 021 088

Metsäiset elinympäristöt

Luonnonsuojelun asiantuntija

Paula Salomäki, paula.salomaki@ely-keskus.fi, 0295 021 292