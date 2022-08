Uudenmaan ELY-keskus on kunnostanut kuluvana kesänä kävely- ja pyöräväyliä

Uudenmaan ELY-keskus on uusinut kuluvana kesänä kävely- ja pyöräväylien päällysteitä, ja kunnostustyöt jatkuvat yhä. Päällystyskohteita on yhteensä noin 35 kilometrin alueella, ja kohteet sijaitsevat itäisellä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä sekä Päijät-Hämeessä.

Uudenmaan alueen kohteet sijaitsevat Porvoossa ja Loviisassa ja Kanta-Hämeen kohteet Jokioisten, Forssan ja Tammelan alueilla. Päijät-Hämeessä puolestaan päällystetään Heinolan Myllykylässä sijaitsevaa väylää maantien 140 varrella.

Korjaustöiden aikana kävely- ja pyöräilyväyliä on pois käytöstä, koska työmailla ei ole turvallista liikkua. Maanteiden varsilla ei usein voida osoittaa käyttökelpoista kiertotietä, jolloin kävely- ja pyöräilyväylän käyttäjiä opastetaan kulkemaan ajoradan reunaan. Mikäli mahdollista, ajoradan reunasta varataan kulkijoille lisätilaa sulkukartiolla osoitetulla alueella.

Vuosittain on tapana tehdä myös pienempiä paikkauksia ja pienten alueiden korjauksia, kun ongelmat päällysteen kunnossa ovat vain paikallisia. Kävely- ja pyöräilyväliä käytetään monilla tavoilla ja niiden kunnostukseen liittyvät toiveet kytkeytyvät usein väylien käyttötapaan, oli kyseessä sitten kävely, rullaluistelu tai esimerkiksi maantiepyöräily. Pelkkä uudelleenpäällystys ei yleensä riitä tasaisen ja kestävän pinnan saavuttamiseksi, vaan uutta päällystettä vahvistetaan paikoin lasikuituisella vahvisteverkolla, joka jää päällysteen sisään estämään halkeamien syntymistä.

Aina tämäkään vahvistus ei riitä, vaan vanha päällyste on purettava ja tehtävä väylän rakenteeseen vahvistusta. Esimerkiksi tämän vuoden kohteista Loviisassa maantien 170 varren väylän rakenteeseen on lisätty karkeaa, kantavuutta parantavaa mursketta ja murske sekoitettu vanhan päällysteen mukana aiempaa vahvemmaksi alustaksi. Uusi viiden sentin paksuinen päällystekerros levitetään tämän kerroksen päälle.

Asfalttipäällyste on kävelyn ja pyöräilyn väylällä erilainen kuin ajoradalla. Matala vierintävastus varmistetaan valitsemalla päällysteeksi asfalttibetoni, jossa kivirakeet ovat ajorataa pienempiä. Ajoradalla joudutaan käyttämään karkeampaa kiveä moottoriajoneuvojen nastarengaskulutuksen vuoksi. Tavanomaisesti rakeen maksimikoko on 8 tai 11 millimetriä, kun ajoradalla se on 16 tai 22 millimetriä. Päällystystyö kierrättää samalla suhteellisen tehokkaasti, koska yleensä puolet asfalttimassasta on vanhaa murskattua asfalttipäällystettä.