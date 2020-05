Uudenmaan Kasvupolku®: Potentiaalisimmat kasvuyritykset ovat Dream Factory Oy, Mustion Linna sekä Nordqvist Oy

Uudenmaan Kasvupolun kolme potentiaalisinta kasvuyritystä ovat porvoolainen Dream Factory Oy, raaseporilainen Mustion Linna/Oy Svartå Gård Ab sekä nurmijärveläinen Nordqvist Oy.

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Dream Factory Oy on visuaaliseen tilasuunnitteluun, somistamiseen, lavastamiseen sekä kalustamiseen erikoistunut yritys.

Vuodesta 2004 toiminut, mahtavien persoonien johtama Dream Factory teki lähtemättömän vaikutuksen tuomaristoon. Tässä yrityksessä kaikki mahdollisuudet ovat valmiina seuraavaan kasvun vaiheeseen.

Mustion Linna on kansallisesti merkittävä suomalainen kulttuuriperintökohde, joka tuottaa ainutlaatuisessa historiallisessa ympäristössään majoitus- ja ravintolapalveluita.

Tuomaristo kehui vahvalla pohjalla olevaa perinteitä vaalivaa yritystä järkevästä kasvun tekemisestä. Mustion Linnassa tehdään hienoa työtä ja laadukasta liiketoimintaa kehityksen tueksi. Kotimaan matkailun trendi hyödyttää yritystä tulevaisuudessa.

Nordqvist Oy on suomalainen teetalo, joka on toiminut jo neljänkymmenen vuoden ajan. Pitkään toiminut perheyritys omaa elämyksellisen tarinan.

Tuomaristo arvosti Nordqvistin vahvaa näyttöä kasvusta. Kansainvälistyminen on jo aloitettu ja viennissä on hyvin kasvupotentiaalia. Tuomaristo uskoo, että liikevaihdon triplaus 2020-luvulla on täysin mahdollista.

Kasvupolun tuomaristo, kumppanit ja osallistujat

Uudenmaan Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Elina Pekkarinen , Keuke

, Keuke Tom Gammals , Novago

, Novago Jutta Westerlund , Posintra

, Posintra Petri Graeffe , Uudenmaan Yrittäjät

, Uudenmaan Yrittäjät Niclas Tåg, Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan Kasvupolulla mukana ovat Kasvupolkukumppanit Keuke, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, Uudenmaan TE-toimisto, Helsingin seudun kauppakamari, Uudenmaan Yrittäjät, Novago, Luksia, Posintra, Nordea, Porvoon Energia sekä Uudenmaan liitto.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös Ansa Production Oy, EK Event, FYSIOTUKI OY, Gunnel Englund, HN-yritys Oy, Ilmavaltiaat Oy, Into Health & Care Oy, Jen’s Finland Oy, JTK-Sähkö Oy, Kodinkonehuolto Urpo Ranta Oy, Kokouspoukama Oy, Lemigo Oy, Länsi-Uudenmaan Hevosklinikka Oy, Marrow Oy, Matkaikkuna Oy, MFKA-Kustannus Oy, MTJ-Sportmaalarit Oy, MYSMAKAREN OY, Mättö Media Oy, Nordic Ravintolat Oy, Nurmijärven Muurarit Oy, Onnenkeksi Oy, PasiKuikka Oy, Pois tieltä! -safarit Ky, RockWay Oy, SisUkko Oy, Smart Advice Oy, Socfinder Oy, Suomen Rakennussuojat Oy, Tammisaaren Veneveistämö Oy, Tobaia Oy sekä Tuusulan Autohuolto Oy.

Kohti Kasvu Open Karnevaalia

Potentiaalisimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open kauden 2020 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2020. Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin 27.-29.10.2020 yhteydessä finalistijoukosta valitaan kauden TOP 10 ja voittajat. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

