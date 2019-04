Uudenmaan kaupungin- ja kunnanjohtajat: Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut tulee uudistaa kuntapohjaisesti

Helsinki osaksi kuntalaisten digitaalisia oikeuksia edistävää Cities for Digital Rights -verkostoa 23.4.2019 10:56:34 EEST | Tiedote

Helsinki on maailman johtava kaupunki julkisen tiedon avaamisessa ja sen hyödyntämisessä. Kaupungin tavoitteena on kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka tekevät itseä kiinnostavien ja koskevien asioiden seuraamisen ja osallistumisen helpoksi riippumatta siitä, ovatko ne kaupungin vai muiden tekemiä. Digitalisaation lisääntyessä kuntalaisten digitaalisten oikeuksien turvaaminen on ensisijaisen tärkeää. Helsinki on liittynyt Amsterdamin, Barcelonan ja New Yorkin perustamaan Cities for Digital Rights -verkostoon, jonka tarkoituksena on luoda linjauksia, jakaa parhaita käytäntöjä ja suunnitella työkaluja digitaalisten oikeuksien edistämiseksi.