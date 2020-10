Uudenmaan koronavirusnäytteenottopisteiden verkosto kokonaisuudessaan HUS Diagnostiikkakeskuksen vastuulle

HUS Diagnostiikan koronavirusnäytteenottopisteiden verkosto koostuu omista ja alihankkijoiden näytteenottopisteistä, joita on yhteensä lähes 50.

Koronavirusnäytteenottopisteitä avattiin keväällä nopeaan tahtiin HUSin ja kuntien toimintana. Kesäkuun alussa HUSin alueen kuntien kanssasovittiin, että HUS Diagnostiikkakeskus ottaa vaiheittain vastuulleen koronavirusnäytteiden ottamisen Uudellamaalla. Siirrot ovat edenneet hyvin ja viimeisetkin kuntien ylläpitämät näytteenottopisteet siirtyvät kuluvalla viikolla HUS Diagnostiikkakeskuksen vastuulle.

Uudistuksen myötä HUS Diagnostiikkakeskuksella on vastuu sekä näytteenotosta että koronavirusnäytteiden analytiikasta. Näytteenottotoiminnan keskittämisellä vahvistetaan näytteenoton laatua ja turvallisuutta vakioimalla toimintaa. Keskittäminen mahdollistaa myös tehokkaan logistiikan ja resurssien joustavan käytön vallitsevan tilanteen mukaan. Yhtenäiset tietojärjestelmät mahdollistavat kattavan ja reaaliaikaisen raportoinnin kehittämisen.

Rekrytoinnit sujuneet hyvin

HUS Diagnostiikkakeskuksella on 27 omaa näytteenottopistettä. HUS Diagnostiikkakeskukseen on rekrytoitu ja koulutettu kesän ja alkusyksyn aikana 300–400 työntekijää koronavirusnäytteenottoon. ”Näytteenottotyössä vaatimuksena on terveydenhuollon ammattilaisen pätevyys. On hienoa, että olemme saaneet rekrytoitua näin ison joukon ammattilaisia”, sanoo preanalytiikan vastuualuejohtaja Teija Kaukosalmi-Virtanen.

Osa näytteenottopisteistä alihankkijoiden vastuulla

Oman toiminnan lisäksi koronavirusnäytteitä otetaan 21 näytteenottopisteessä, joiden toiminnasta vastaavat HUSin alihankkijat. Kilpailutuksen myötä HUSin yhteistyökumppaneiksi näytteenottoon tulivat valituksi 9 Lives Ensihoito Oy, Pihlajalinna Terveys Oy, Suomen Terveystalo Oy ja Mehiläinen Oy.

Alihankkijoiden ylläpitämissä näytteenottopisteissä tullaan ottamaan yhteensä noin 5000 näytettä vuorokaudessa. ”Näytteenotto sekä HUSin omissa että alihankkijoiden ylläpitämissä pisteissä toimii yhteneväisillä, vakioiduilla toimintamalleilla ja samoilla laatuvaatimuksilla”, sanoo fysiologian, genetiikan ja preanalytiikan toimialajohtaja Petri Haapalahti.

Kattava näytteenottopisteiden verkosto

HUS Diagnostiikkakeskuksen omat ja alihankintana hoidettavat näytteenottopisteet muodostavat kattavan verkoston. Osa pisteistä toimii sisätiloissa, osa drive in -periaatteella.

Ajanvaraus HUS Diagnostiikkakeskuksen omiin ja alihankkijoiden ylläpitämiin näytteenottopisteisiin tapahtuu itsepalveluna Koronabotin kautta tai soittamalla kotikunnan koronaneuvontanumeroon tai terveysasemalle.

Näytteenoton saatavuus läheltä on turvattu siten, että osaan näytteenottopisteistä voi tehdä varauksen vain kyseisen kunnan ja lähikuntien asukkaat. Osa näytteenottopisteistä palvelee kaikkien Uudenmaan kuntien asukkaita.

”Näin laajan näytteenottoverkoston pystyttäminen lyhyessä ajassa on vaatinut paljon työtä, mutta on hienoa, että olemme nyt tässä tilanteessa”, sanoo diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.