Uudenmaan yritysten tilanne muuta maata synkempi - yritykset tarvitsevat suoraa tukea

Helsingin seudun työmarkkinat on pidettävä käynnissä niin hyvin kuin se on mahdollista 25.3.2020 09:49:39 EET | Tiedote

Korona-epidemia on laittanut yhteiskunnassa lähes kaiken huomion välittömiin ihmisten terveyden ja talouden pelastustoimiin. Kriisistä huolimatta ne toimialat, joilla se onnistuu, on pidettävä käynnissä niin hyvin kuin se on näissä oloissa mahdollista. Tulevaisuuden rakentamisen mittatikkuna on tärkeää olla käytettävissä vertailukelpoista yritys- ja työmarkkinatietoa, jota on tarjolla Kauppakamarin toimialakatsauksessa 1/2020.