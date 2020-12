Uudenvuoden laserteos välittää viestejä Helsingin taivaalla ja radiossa

Uuttavuotta juhlitaan Helsingissä etänä 31.12. Kaupungin ilotulituksia ei tänä vuonna järjestetä, mutta radiolaserteos Ajan Lennätin valaisee Helsingin taivasta koko yön ajan. Teokseen voi osallistua lähettämällä omia uudenvuoden viestejään koneäänen luettaviksi. Etäuudenvuoden ohjelmaan kuuluvat lisäksi Ylen kanavilla esitettävä Classical Trancelations -uudenvuodenkonsertti sekä Helsinki-kanavalla nähtävät lasten kotibileet.

Vuoden viimeisen päivän hämärtyessä Helsingin taivaalle syttyvät lasersäteet, jotka morsettavat merkkisarjaa ”2020–2021” kaikkiin ilmansuuntiin Olympiastadionin tornista. Valotaiteilija Ilkka Paloniemen suunnittelema radiolaserteos Ajan Lennätin on esillä aattoillasta aina seuraavaan aamuun saakka lähes 18 tunnin ajan.

Kaupunkilaiset voivat osallistua teokseen välittämällä lupauksia, toiveita ja unelmia tulevalle vuodelle tapahtuman verkkosivun kautta. Teokseen kytkeytyvällä radiotaajuudella 105,80 MHz välitetään Ajan Lennättimen äänimaailmaa, ja lisäksi koneääni lukee saapuneita viestejä koko teoksen esilläolon ajan. Osa viesteistä on luettavissa tekstimuodossa myös tapahtuman verkkosivuilta.

"Uudenvuoden yöksi Stadikan torniin rakentuu eräänlainen moderni lennätin, joka lähettää sanomaa vuoden vaihtumisesta. Aika on meille merkityksellistä juuri nyt, ja tämän merkillisen vuoden päättyessä on hyvä hetki pysähtyä ja tarkistaa kurssi. Mihin suuntaan olemme ihmiskuntana menossa ja mihin me tällä planetaarisella ajoneuvolla oikein huristelemme?", kertoo Ilkka Paloniemi.

Teoksen voi nähdä etänä osana illan suoraa lähetystä Ylellä sekä tapahtuman verkkosivuilta, jonka kautta on kuultavissa myös teoksen ääniraita. Ajan Lennättimen voi lisäksi havaita eri puolilta kaupunkia erityisesti esteettömiltä paikoilta, joilta on näköyhteys Stadionin tornille. Teosta ei kannata saapua katsomaan aivan tornin läheisyyteen, vaan ihailla itselleen sopivasta paikasta kauempaa.

Myös Helsingin etäuudenvuoden muu ohjelma on koettavissa kotoa käsin. Ylellä nähtävässä Classical Trancelations -uudenvuodenkonsertissa ikoniset elektronisen musiikin hitit kohtaavat sinfoniaorkesterin voiman. Helsingin kaupunginorkesterin solisteina loistavat Chisu, Nelli Matula, Redrama, Olavi Uusivirta, MARiANNA, Paleface, Pete Parkkonen, Robin Packalen, Jesse Markin, Tapani Rinne ja Darude.

Lapsille on lisäksi luvassa koko perheen kotibileet Helsinki-kanavalla. Unikeon uudenvuoden valvojaisissa tanssitaan ja pelataan bingoa yhdessä unikeon, robotin, prinsessan ja muiden ohjelman sankareiden kanssa.

Ajan Lennätin on nähtävissä 31.12.–1.1. noin klo 15.30–9.30 verkossa sekä eri puolilla Helsinkiä.

Unikeon uudenvuoden valvojaiset Helsinki-kanavalla 31.12. klo 17.30–18.

Classical Trancelations – Helsingin uudenvuoden konsertti ja Vuosi vaihtuu 2020 -lähetys Yle TV1 ja Yle Areena 31.12. klo 22.30–01.