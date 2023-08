Uudessa ravintola Siimeksessä mennään tahallaan metsään ja välillä ollaan ihan pihalla

Joroisissa kesäkuussa auenneen PihlasResortin pääravintolaa on rakennustöiden viivästymisestä johtuen odotettu kesän yli. Nyt ravintola Siimes avaa ovensa 17.8.2023. Ravintolassa vastuullisuus ja lähiajattelu on viety uudelle tasolle ja elämyksellisyys sekä luonnon läheisyys on tärkeä osa ruokailukokemusta. Aterian valmistus alkaa esimerkiksi siitä, että kokit keräävät illalisen raaka-aineet menemällä metsään, poikkeamalla puutarhapolulle tai lähtevät soutaen kalaan ennen kuin astuvat keittiön puolelle.

Ravintolakonseptia suunnitellessa lähtökohtana on ollut saada tuotua Saimaan alueen monipuoliset ja ainutlaatuiset raaka-aineet elämyksellisellä tavalla asiakkaan lautaselle. Ravintola Siimeksen raaka-aineet ovat ensisijaisesti oman puutarhan tuotantoa, viereisen Pihlas-järven sekä ympäröivien metsien antimia ja lähiviljelijöiden satoa. Innovatiivinen keittiöhenkilökunta tarinallistaa jokaisen aterian tekemättä siitä teennäistä, samalla nostaen esiin Saimaan alueen kulttuuria ja historiaa ruokailijan lautasella raikkaalla ja esteettisellä tavalla.

Vastuullisuus ja aito kokemus ovat ohjanneet ravintolakonseptin kehitystä alusta alkaen. Lähituotteiden lisäksi ravintolaan on mm. hankittu paikallisten keraamikkojen ja käsityöläisten tuotteita, kierrätysmateriaalista valmistettuja astioita ja kotimaisista luonnonmateriaaleista valmistettuja kalusteita ja tekstiilejä. Ateriakokonaisuudet suunnitellaan sesonkien ja kulloinkin paikallisesti saatavien tuotteiden ehdoilla ja valmistusprosessissa minimoidaan hävikki kekseliäillä ratkaisuilla, kuten pääruoalle tarjottava hyytelö mansikan kannoista. Ruokahävikki lajitellaan tavallista perusteellisemmin, jotta mahdollisimman iso osa olisi kompostoitavissa ja käytettävissä uudelleen omassa keittiöpuutarhassa.

Ruokailun yhteydessä tarjottavaa vettä ei hankita pullotettuna, vaan laadukas hanavesi hiilihapotetaan paikan päällä suoraa karahveihin. Rakennuksen lämmityksessä sekä viilennyksessä hyödynnetään maalämpöä ja siivoustuotteissa käytetään ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Tavoitteet on asetettu korkealle sekä omavaraisuuden että ruokatuotteen osalta. Koko henkilökunnalla on halu luoda asiakkaille muistorikkaita elämyksiä ja samalla vaalia Saimaan alueen luontoa, kulttuuria ja historiaa. Tarkoituksena ei ole edes valmistaa niin sanottua klassista ruokaa, vaan kokeilun ja epäonnistumisienkin kautta löytää jotain uutta ja ennenkokematonta sekä osoittaa että huippugastronomiaa on mahdollista toteuttaa vastuullisesti.

Ravintola Siimes on osa PihlasResortin kokonaisuutta. Se palvelee ympärivuotisesti sekä resortissa majoittuvia asiakkaita, että ruokailemaan tulevia ei-majoittujia. Siimes palvelee vierailijoita ennakkovarauksesta ja on myös osa palkittua Saimaa Gastronomy –verkostoa.

Samalla kun ravintola Siimes aukeaa, myös muut päärakennuksen palvelut otetaan käyttöön kuten Pihlas DaySpa.

Elokuussa ravintola Siimes tarjoilee lounasta torstaista sunnuntaihin ja illallista keskiviikosta lauantaihin. Ravintolan palvelut ovat käytettävissä myös yksityistilaisuuksissa erikseen sovitusti.

https://pihlasresort.com/en/restaurant-siimes

http://pihlasresort.com