Uudet aikataulut ja lipputuotteet käyttöön Kainuun kuntien välisessä joukkoliikenteessä

Kainuussa töitä tekijöille 10.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Työvoiman kysyntä ja uusien avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt Kainuussa huomattavasti loppuvuodesta 2020 alkaen. Työttömyyden kasvu on puolestaan ollut erittäin maltillista koronasta huolimatta. Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on julkaistu tänään.