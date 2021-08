Uudet aikataulut ja lipputuotteet käyttöön osassa Raahen ja Oulun välistä sekä Raahen seudun joukkoliikennettä

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkima joukkoliikenne Raahen ja Oulun välillä sekä Raahen seudulla käynnistyy talviaikataulukauden alkaessa viikolla 32. Linja-autovuorojen määrä lisääntyy joillakin yhteysväleillä, ja ELY-keskuksen hankkimissa vuoroissa otetaan käyttöön aiempaa edullisempia matkalippuja. Talviaikataulut ovat voimassa 5.6.2022 asti. Osa alueen joukkoliikenteestä toteutuu jatkossakin markkinaehtoisesti.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut osan Raahen ja Oulun välisestä sekä Raahen seudun joukkoliikenteestä kahdeksi vuodeksi. Liikenne käynnistyy viikon 32 aikana. Alkamisaika voi hieman vaihdella sen mukaan, minä päivänä reitin varrella sijaitsevien oppilaitosten opetus käynnistyy.Ensimmäisten vuorojen liikennöinti alkaa 9.8.2021.

Matkalippujen hinnat laskevat ELY-keskuksen liikenteessä nykyiseen verrattuna. Kertalipuista myönnetään alennus opiskelijoille, eläkeläisille sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöille. Käytössä ovat myös toisen asteen opiskelijoiden Kela-liput sekä 44 matkan sarjalippu. Lisäksi Raahen ja Siikajoen alueella otetaan käyttöön kausilippu, joka oikeuttaa tekemään rajattomasti matkoja 30 päivän ajan tietyissä linja-autovuoroissa. Kausilipun hinta riippuu siitä, kuinka monen kunnan alueella lippu on voimassa. Raahen ja Oulun välisessä, valtatien 8 kautta ajettavassa liikenteessä taas voi käyttää edullista 30 matkaa/30 päivää-lippua. Lippu kelpaa määrättyjen liikennöitsijöiden vuoroissa, ja lipulla voi tehdä 30 matkaa 30 päivän aikana. Lippu on yhteiskäyttöinen markkinaehtoisen liikenteen vuorojen kanssa.

Kausi-, sarja- ja Kela-liput ladataan uudelle Matkahuollon matkakortille. Matkakortin ja sille ladattavia lipputuotteita voi hankkia Matkahuollon toimipisteistä tai verkkokaupasta. Verkkokaupasta ei kuitenkaan voi hankkia Kela-lippuja tai 30 matkaa/30 päivää-lippuja.

ELY-keskuksen liikenteen aikataulut tulevat saataville Matkahuollon aikatauluhakuun, Google Mapsiin ja liikennöitsijöiden verkkosivuille. Lisätietoja lipputuotteista löytyy Matkahuollon verkkokaupasta. Aikatauluja ja tietoa lipputuotteista on saatavilla myös linja-autoista.

ELY-keskuksen liikenne järjestetään pääsuunnittain siten, että kullakin pääsuunnalla kelpaavat samat lipputuotteet. Joillakin yhteysväleillä osa liikenteestä säilyy edelleen markkinaehtoisena. Markkinaehtoisessa liikenteessä aikatauluista ja matkalipuista vastaavat liikenteenharjoittajat. Alla on lueteltu ELY-keskuksen liikenteen pääsuunnat sekä niiden liikenne pääpiirteissään talviaikataulukaudella. Luettelo ei sisällä markkinaehtoista liikennettä, ellei tätä ole erikseen mainittu. Osalla vuoroista voi olla vaihtoyhteyksiä markkinaehtoiseen tai ELY-keskuksen liikenteeseen.

Raahe–Revonlahti–Oulu

Suurin osa yhteysvälin liikenteestä on markkinaehtoista. ELY-keskus on hankkinut yhteysvälille vain yksittäisiä markkinaehtoista liikennettä täydentäviä vuoroja. Arkipäivisin liikennöidään työmatkayhteyksiä siten, että työssäkäynti Raahessa on mahdollista n. klo 7–15 ja 8–16 sekä Oulussa n. klo 8–16 ja 9–17. ELY-keskuksen hankkimia vuoroja liikennöi Oulaisten Liikenne Oy.

Raahe–Siikajoenkylä–Oulu

Arkipäivisin liikennöidään opiskelu- ja asiointiyhteyksiä kumpaankin suuntaan. Myös Lumijoelta on suora opiskeluyhteys Raaheen. Lauantaisin liikennöidään asiointiyhteyksiä kumpaankin suuntaan. Vuoroja liikennöi Oulaisten Liikenne Oy, ja vuoroissa käyvät kausiliput. Kausilippuja on saatavilla Raahen ja Siikajoen sisäisille sekä Raahen ja Siikajoen välisille matkoille.

Paavola–Ruukki–Raahe

Arkipäivisin liikennöidään työmatka-, opiskelu- ja asiointiyhteyksiä Paavolasta ja Ruukista Raaheen. Lisäksi liikennöidään opiskeluyhteyksiä Raahesta Ruukin luonto- ja hevoskeskukselle. Lauantaisin liikennöidään asiointiyhteyksiä Raaheen. Vuoroja liikennöi Kamusen Liikenne Oy.

Oulu–Oulainen

Oulusta Oulaisiin liikennöidään arkipäivisin työmatka- ja opiskeluyhteyksiä, Oulaisista Ouluun puolestaan junaliikennettä täydentäviä asiointiyhteyksiä. Liikenteessä on käytössä edullinen sarjalippu. Vuoroja liikennöi Saaga Travel Oy. Osalla vuoroista on Vihannissa vaihtoyhteys Raahen ja Piippolan välisestä liikenteestä. Vaihtoyhteyden myötä syntyy vaihdollinen opiskeluyhteys Raahen ja Oulaisten välillä.

Raahe–Piippola

Raahen ja Piippolan välillä liikennöidään arkipäivisin opiskelu-, liityntä- ja asiointiyhteyksiä. Vuoroja liikennöi Oulaisten Liikenne Oy. Osalla vuoroista on Vihannissa vaihtoyhteys Oulun ja Oulaisten väliseen liikenteeseen. Vaihtoyhteyden myötä syntyy vaihdollinen opiskeluyhteys Raahen ja Oulaisten välillä.

Selitteet

työmatkayhteys: yhteys työpaikalle ja takaisin, perilläoloaika n. 7.00–15.00, 8.00–16.00 tai 9.00–17.00

opiskeluyhteys: yhteys oppilaitokseen ja takaisin, perillä n. 7.30–9.00 ja paluu n. klo 15.00–16.30

asiointiyhteys: yhteys asiointipaikkakunnalle päivällä, perilläoloaika 2–4 h